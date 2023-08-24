惠譽信評：台灣租賃公司信用表現穩定
惠譽信評亞太區非銀金融機構評等主管李信佳表示，台灣的租賃行業所面臨的監管要求相比銀行及證券業較寬鬆，且台灣是一個以中小企業為主的經濟體，帶動租賃行業較為彈性及多樣化的發展。台灣中小企業的融資需求缺口大，這可以從台灣的前三大租賃公司的合計租賃資產在過去兩年年增率持續維持在20%以上得到佐證。2020年以來，台灣租賃公司的資產品質及融資成本因為疫情及升息對獲利帶來或多或少的影響，但大體而言，信用表現還算穩定。
台灣租賃業的海外擴張主要在中國大陸市場，但台資租賃公司在大陸租賃市場的市占率相對微不足道，因為該市場被大型租賃公司所主導，主要服務國企且單筆租賃金額大。整體租賃行業呈現集中化的現象，前20大租賃公司的占比從2018的38% 提升到2022年底的58%。惠譽認為，大陸自2018年開始的租賃行業監管改革，長期有助整體租賃行業信用狀況的改善。不過，目前尚未完全定案的地方金融監督管理條例，可能會對量體較小的台資租賃公司產生些不利的影響，因其可能限制台資融資租賃公司的跨省經營業務。
東南亞為繼大陸後，台資租賃公司逐步跨入的市場，但目前台資租賃公司除了中租有較全面的布局外，其他租賃公司的東南亞業務還在起步階段。租賃公司在東南亞的業務多以消費金融為主。惠譽認為，台灣租賃公司於東南亞市場發展業務，除了要適應不同的經營環境及消費習慣外，還需要克服當地融資環境更易受到國際政經變化的影響可能帶來的不利因素。
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