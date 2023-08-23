267位行員取得認證！第一銀行獲高齡金融規劃顧問師信託業團體獎

針對高齡金融信託服務，第一銀行今日指出，目前已有267位行員取得高齡金融規劃師認證，近兩年也舉辦上百場信託講座，參與人數約3000人，目前更在各分行廣設信託專員，來深化投入信託2.0的業務。

一銀不但在首屆「金融規劃顧問師及家族信託規劃顧問師」頒獎及授證典禮上，拿下「軍容壯盛獎」之外，今年更榮獲第二期信託2.0評鑑最佳信託獎第二名，以及安養信託獎第二名的佳績，亦獲金管會選定公股唯一金融友善標竿示範銀行。

對於目前在擴大信託生態圈跨業結盟的部分，第一銀行說明，在跨業結盟創新提供客戶非金融面之升級版安養服務方面，已經提供客戶包括結盟計程車業者推出無障礙計程車媒合服務、建置無障礙網路銀行（友善金融服務網）、無障礙服務櫃台與即時「線上手語視訊翻譯服務」，滿足高齡者及身心障礙者於生活各種面向所需。

此外，一銀也與八福銀髮服務，即最多人使用的長照平台「愛長照」簽訂合作意向書，以「暖心長陪伴、照顧總動員」的方向，加入由「愛長照」發起之「星雲計畫」照顧者贊助聯盟，從2023年開始提供服務，預計在一年內達成服務2000個家庭的照顧者，並提升家庭照顧者的管理能力，提供台灣的照顧者全方位的支持。