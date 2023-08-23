房貸利率高點已過！5大銀行7月新增房貸寫3個月新低 央行指出2因素

中央銀行今（23）日公布，五大銀行7月新增房貸金額僅564億元，為三個月新低，月減13億元；央行經研處副處長蔡惠美指出，7月新增房貸金額減少，除反應建物買賣移轉棟數月減2.4%外，新版青安貸款8月1日上路，使部分銀行的房貸遞延至8月辦理，也是另一主因。

央行每月公布臺灣銀行、土地銀行、合庫銀行、華南銀行及第一銀行等五大銀行新增房貸，由於五大銀行合計房貸市占約四成，金額變化，被視為房市景氣風向球。

蔡惠美指出，7月建物買賣移轉棟數月減2.4%，顯示房市交易轉冷，再加上新版青安貸款將於8月1日上路，五大銀行均為受理青安貸款的主要銀行，部分銀行的房貸業務雖然是在7月底進件，但為適用8月上路的新青安貸款而遞延辦理，使7月新增房貸金額減少。

在房貸利率方面，隨著央行升息循環畫下句號，新增房貸利率「高點已過」。央行資料顯示，今年5月，五大銀行新增房貸利率2.101%，創逾14年新高，不過央行6月利率按兵不動、終止連五漲，房貸利率6、7月均維持在2.098%。

央行指出，7月六都買賣移轉棟數月減2.4%、年增7.57%，對於年增率翻正，蔡惠美指出，主要是去年5、6月疫情較為嚴重，看屋人數急凍，衝擊到去年7月的買賣移轉棟數，導致比較基期偏低。進一步觀察今年前七月，六都買賣移轉棟數年減15.4%。

在房價指數方面，台北市7月月增0.76%、年減1.25%，新北市則是月增1.11%、年增1.63%，合計大台北地區月增0.92%、年增0.01%，房價溫和上漲。

財政部推出新青安房貸方案，8月1日上路，貸款額度從800萬元拉高至1,000萬元；貸款年限從30年延長至40年，寬限期從3年延長到5年，貸款利率加碼補貼至1.5碼、利率下殺至1.775%，為市場「破盤價」，方案為期三年，承作銀行包括臺銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀（2801）、兆豐銀行及台企銀（2834）。

至於新青安貸款的「破盤」利率，是否會導致五大銀行新增利率下滑，蔡惠美解釋，央行統計時是採用合約上的名目利率，意即政府利率補貼部分也會一併列計。意即，不會受到補貼影響導致整體利率下滑。