滙豐銀展開2024「年輕銀行家培育計畫」招募

滙豐(台灣)商業銀行(下稱「滙豐(台灣)」) 宣布即日起展開2024年「年輕銀行家培育計畫」招募，歡迎即將於明年畢業或已有數年工作經驗的優秀青年於2023年10月31日前線上報名。滙豐(台灣)預計網羅15位以上傑出的金融新血，透過18個月國際化且全面完整的培育計畫，培養台灣青年人才成為未來國際金融領袖！

滙豐(台灣)表示，總部設於英國倫敦的滙豐銀行是台灣唯一的全方位國際性銀行，集團的重要策略之一即是人才培育。除了安排完整的培訓與輪調計畫，滙豐銀行「年輕銀行家培育計畫」更提供業界少見的跨國團隊合作與多元職涯發展，幫助年輕學子拓展視野格局、快速建立人脈網絡，打造新世代競爭力，為台灣金融界培育頂尖的未來經理人才。

目前正在招募的「年輕銀行家培育計畫」，在工商金融業務處與財富管理暨個人金融事業處皆開放名額；特別的是，財富管理暨個人金融事業處中的環球私人銀行也參與培育計畫，是業界少見為年輕學子提供世界級人才培訓機會的私人銀行。滙豐銀行會為每位年輕銀行家量身打造培育計畫，並安排導師與夥伴協助支持與引導其職涯發展。入選的優秀人才亦有機會負責銀行重要的專案，並與其他跨國人才一同與集團和亞太區高階主管開會交流，透過參與跨國專案合作培養金融專業，迅速提升領導能力。

滙豐(台灣)「年輕銀行家」第一年便享有極具競爭力的薪資待遇、大幅優於勞基法的年假與健檢福利，更有機會第一手學習掌握大型國際銀行的跨國經營管理。滙豐(台灣)以提供友善包容的幸福職場聞名，職涯發展管道多元透明，2021年內部轉職與晉升人數將近290人，而主管職由內部同仁轉任或升遷的比例超過87%，充分展現滙豐銀行致力推動鼓勵同仁發展的人才策略。

此外，針對有興趣參與短期實習培訓的同學，滙豐(台灣)亦同步啟動2024年「暑期實習生培育計畫」招募，申請期限同樣至10月31 日截止。目前就讀大三/碩一或將於2025年畢業的同學們，只要對金融業具有企圖心與高度熱忱，不限就讀科系，都歡迎一起搭上年輕銀行家特快車，在畢業前優先於世界級金融集團歷練，發展自我潛能。

「暑期實習生培育計畫」將於2024年7月進行為期8週的紮實培訓，實際參與銀行營運業務。表現優異的實習生，更有機會直接晉升為2025年「年輕銀行家培育計畫」的一份子。

滙豐(台灣)「年輕銀行家培育計畫」與「暑期實習生培育計畫」皆採線上報名，請至滙豐(台灣)官方網站 (https://www.about.hsbc.com.tw/zh-tw/careers) 點選報名連結應徵申請，歡迎海內外有志進入金融業的青年人才踴躍報名參加。