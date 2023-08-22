金管會：上半年累計攔阻33.78億元 前十名阻詐銀行出爐

金管會今（22）日公布今年上半年阻詐前十名銀行，冠軍國泰世華銀拿下，總共防阻4.48億元詐騙金額、件數636件。金管會強調，感謝金融從業人員的努力與付出，保戶許多民眾免於遭受財產損失。

金管會最新統計，今年5月、6月連續兩個月，單月臨櫃關懷客戶、成功攔阻防詐金額高達7億元、件數超過千件以上。累計今年前六月攔阻金額共計新臺幣33.78億元，件數5,050件，金額約為去年同期兩倍，件數增加57％。

金管會今日並公布上半年，臨櫃關懷提問成功攔阻前十大金融機構，依照成功攔阻金額依序為國泰世華銀、中信銀、中華郵政、北富銀、元大銀、永豐銀、玉山銀、合作金庫、臺灣銀行、台新銀。

成功攔阻金額依序為4.48億元、4.34億元、2.85億元、2.52億元、1.90億元、1.89億元、1.72億元、1.68億元、1.55億元、1.33億元。總計攔阻22.7億元，占整體攔阻總金額67.2％。

成功攔阻件數依序則為636件、835件、653件、216件、284件、204件、333件、154件、215件、196件。總計件數3726件，占上半年成功攔阻件數比重73.8％。

媒體關心，以上十家銀行與人頭帳戶重疊度有多少，金管會回應，已經進行金檢是否有重疊，必須等待9月報告結果出爐，而詐騙案例中，投資詐騙、愛情詐騙都有。

金管會指出，行政院陳院長日前受邀出席5月11日「金融業打擊詐欺高峰會」時，為鼓勵金融從業人員持續積極防制詐騙，頒獎表揚防詐績優金融從業人員，感謝基層行員努力防詐。在金融機構持續精進打詐措施下，今年五月及六月連續兩個月攔阻成效卓著。當天啟動的「金融機構全國368鄉鎮走透透反詐宣導」，結合金融機構及地方警政資源持續推動反詐騙宣導活動，截至112年7月底，已於200個鄉鎮市區辦理宣導活動，共計宣導10,325人次。

金管會提醒民眾，投資應透過合法金融機構，金管會網站可查詢合法金融機構名單、聯絡電話及其網址，請民眾勿輕易相信來歷不明之社群網站、通訊軟體訊息、電子郵件及簡訊。金融機構不會發送簡訊請客戶點選其上的連結並輸入帳號、密碼、簡訊認證碼等資訊，請民眾除於往來金融機構之官方網站、網路銀行或行動銀行App外，切勿在其他網站輸入上述機敏資訊。