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永豐榮獲國際標準肯定：三大面向落實防護 通過SGS認證

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
永豐銀行個人資料保護機制榮獲國際標準肯定，通過台灣檢驗科技股份有限公司（SGS Taiwan Co.,Ltd.）「BS 10012：2017個人資訊管理系統（PIMS）」認證。圖/資料照片
永豐銀行個人資料保護機制榮獲國際標準肯定，通過台灣檢驗科技股份有限公司（SGS Taiwan Co.,Ltd.）「BS 10012：2017個人資訊管理系統（PIMS）」認證。圖/資料照片

永豐銀行個人資料保護機制榮獲國際標準肯定，通過台灣檢驗科技股份有限公司（SGS Taiwan Co.,Ltd.）「BS 10012：2017個人資訊管理系統（PIMS）」認證。永豐銀行表示，從資訊系統、管理制度、教育訓練共三大面向落實防護，對於蒐集、處理與利用客戶的個人資訊，負起完善保障之責，提供令人安心的服務環境，實踐「翻轉金融　共創美好生活 Together, a better life.」的企業願景。

資安為基 落實保護客戶個資

永豐銀行表示，為保護客戶個資安全與隱私權，首要建置符合《個人資料保護法》精神的管理體系、完善安全框架，進一步設置符合國際標準認證的資訊系統（包含「ISO 22301：營運持續管理系統」及「ISO 27001：資訊安全管理系統」），並在強化個資保護機制中注入資訊治理的思維；制度面則成立個人資料保護管理執行小組，制定內部管理流程且執行個人資料盤點及風險評鑑等作業；同時，定期舉辦員工個人資料保護認知宣導及教育訓練，落實保護客戶個資。

以尊重客戶資訊隱私為前提，永豐銀行表示，透過全面且完善的個資保護措施，充分保障客戶的基本資料及往來交易明細等，均能安全且合理運用。

保護個資 從心出發公平待客

永豐銀行表示，秉持金融消費者保護及公平待客原則，將價值理念深化至日常作業程序，包含與客戶訂立契約時，充分揭露風險及說明個人資料保護的相關權利，提升個資保護控管機制、落實公平待客精神。永豐銀行營造從心出發、讓金融連結生活的服務環境，致力成為備受信賴、善盡社會責任的永續企業。

永豐銀行 資安

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