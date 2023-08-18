王道銀行主辦逸點亦旅18億元聯貸案 華票、國票參貸

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
王道銀行統籌主辦逸點亦旅15年期新台幣18億元聯貸案簽約，王道銀行總經理李芳遠（左三）與逸點亦旅總監陳聰徒（右四）代表雙方簽署並合影。王道銀行／提供
王道銀行統籌主辦逸點亦旅15年期新台幣18億元聯貸案簽約，王道銀行總經理李芳遠（左三）與逸點亦旅總監陳聰徒（右四）代表雙方簽署並合影。王道銀行／提供

王道銀行（2897）（O-Bank）主辦逸點亦旅股份有限公司15年期新台幣18億元聯貸案，今日完成簽約，此聯貸案由三家金融機構共同參與，並由王道銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，另有共同主辦行中華票券及參貸行國際票券。資金用途為支應逸點亦旅渡假村的興建成本及營運資金。

王道銀行指出，逸點亦旅股份有限公司是由富立建設股份有限公司轉投資設立，將在台南四草興建國內首座結合自然生態與漁村風格的萬坪渡假村。逸點亦旅渡假村規劃有主棟旅館、獨棟別墅、水底美術館與水上教堂等景觀建築，並配合周邊舊有自然河道與鄰近紅樹林共存，同時透過多樣化植栽提升綠覆率達八成以上，以維護生態保育及保留既有地景風貌；另將打造國內首座水底美術館，作為國內外藝術家交流基地與大型展演空間，拓展國際知名度、吸引多元化客群。

王道銀行指出，逸點亦旅渡假村預計2024年底完工，目標於2025年啟動試營運。透過此聯貸案，王道銀行希望有助於台南生態旅遊發展，並齊力守護在地自然資源。

王道銀行 生態保育 聯貸案

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