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領先亞洲各國！台版永續準則接軌國際 七大跨業別指標必須揭露

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會今天發布台版永續準則。本報資料照片
金管會今天發布台版永續準則。本報資料照片

台版永續準則上路，金管會今日指出，未來在年報上不論何種行業別，有七大跨業別指標都必須揭露，這些指標，包括溫室氣體排放、轉型風險、實體風險、氣候相關機會、資本配置、內部碳價格、薪酬等七大部分。

相較於日本等亞洲其他國家，台灣的永續揭露與國際接軌的時間將更早。證期局局長張振山表示，國際上是2026年揭露，但現在除了歐盟之外，其他國家多半尚在觀望中，因此，台灣在資訊揭露上，可說在國際排名前面的國家，2027年公布的年報，就會涵蓋IFRS永續準則的揭露，像是日本除了財報、年報，還多了一本永續報告書，必須作編列，但是要等到2025年才會確定實施的時間，另外，香港是2024年才確定內容，目前先上路S2。

金管會官員也指出，其中在溫室氣體排放的部分，包括範疇1、2、3都必須被揭露，而在轉型風險、實體風險、氣候相關機會的揭露上，金管會要求必須要揭露易受這三個項目影響的資產或經營活動的數額及百分比，且要揭露碳排放的資本支出，並且在薪酬上，必須將所認列的高階管理階層的薪酬連結至氣候相關考量的百分比，同時也得同步評估對氣候相關的考量，如何計入高階主管的薪酬。

而在永續揭露準則上路之後，投資人該如何檢視企業編列的年報？官員說明，在資產負債表的部分，若高度曝險是處於氣候風險，例如，100億裡，有40億、60億處於氣候風險時，就是很明確的判讀指標，代表這家公司處於高氣候風險狀態。此外，像是搭配減碳，對企業的營收又是多少？這些都可觀察。

金管會官員也表示，在要求企業揭露這些資訊時：「先從質性開始，再作到量化的訊息揭露！」長期要如何揭露的量化訊息，企業可自訂，證期局組長童仲豪表示，因為企業專業、能力、資源不同，例如，領頭羊，跟後面的企業，所能配合揭露的資源不一樣，用同一標準來要求有實務上的難度。

金管會所發布台版永續準則，將要求所有上市櫃公司從2026年至2028年依序被要求揭露台版永續準則，從2026年、2027年、2028年，必須在年報中揭露永續資訊的上市櫃公司，三年來陸續上路的家數，依序為119家、107家， 1553家。

金管會也統計，國內鋼鐵業46家，在2026年第一波上路的有5家，另外水泥業有2家，塑膠6家，金融業有28家，在揭露永續揭露準則的產業別裡可說最多，至於在第二階段，資本額50至100億的鋼鐵業有4家，水泥3家，塑膠5家。

由於119家企業必須在揭露2026年年報時先打頭陣，特別是資本額百億以上的企業依法必須在年度結束之後75天之內完成年報的編制，因此時間將大受壓縮，為此，金管會將簡化年報編列，力促企業順利接軌的資訊揭露。

對於台版的ISSB和國際版本的比較，金管會指出，除了範疇3先豁免一年，另外，如水資源等揭露，也先豁免一年，可說全部比照國際的作法。另外在估算上，企業可先用比較粗略的資訊來估算，之後再作細部的估算。

金管會 減碳 水資源

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