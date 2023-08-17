數位帳戶也能翻老帳 永豐首推一次查詢10年收支明細

數位帳戶很方便，但是通常僅提供近一年帳戶往來明細查詢，要查更多必須另外向銀行提出申請，永豐銀行（2890）新上線「智慧收支帳本」，領先業界，首度提供10年收支明細查詢，為客戶打造整合查詢銀行帳戶、信用卡與投資的出入金、利息及消費紀錄的創新服務。

永豐銀行數金處處長黃品睿表示，在無法一目瞭然掌握收支現金流情況下，年輕人一不小心就可能過著精緻窮的生活，然後月底吃土 。永豐推出「智慧收支帳本」跨越系統、時間等限制，金融帳務和信用卡帳務都可以查，而且可以回溯10年資料，也就是從2013年起的資料都可以查詢。

另外，智能分類功能包括飲食、交通、服飾、租金等逾20項，點入之後可以馬上知道支出最高類別，有助於財務管理規劃。

黃品睿表示，新服務上線之後，許多客戶表示驚豔，上線兩周，數位帳戶250萬客戶，已有逾3萬戶去先體驗，造訪人次超過10萬 。