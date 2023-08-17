SWAP下半年能否持續動能？永豐銀：要看企業信心恢復的程度

今年上半年多家金控靠SWAP大發利市，但隨著聯準會升息進入尾聲，SWAP獲利面臨不確定性。永豐銀總經理莊銘福今日在法說會上指出，下半年會「持平」看待SWAP收益，而且這和企業信心恢復的程度大有關聯。

莊銘福分析，銀行作SWAP的資金，主要來自閒置的美元存款，因為先前廠商壓力大，對景氣充滿不確定，因此縮表，使金融業外幣的存放比一直下降，所以上半年有很可觀的資金來作SWAP，接下來要看企業信心恢復程度，但他認為也不致於一開始就大舉借款，所以，下半年應仍可持平看待SWAP，只是隨著資金漸漸回到企金貸款之上，量會減少。

永豐金旗下永豐銀為獲利主幹，上半年獲利82.4億，年增9.9%，獲利亦創下歷年同期新高，成長動能主要來自金融交易所得，其他淨收益較去年增加112.5%，因此使SWAP下半年的收益，也相對受矚目。

永豐金總經理朱士廷指出，永豐金今年上半年獲利100.7億，是首度上半年獲利破百億，前七月稅後淨利累計124.44億元，亦再續創歷史同期新高，且截至2022年，永豐金5年的CAGR11.9%，亦遠高於同業的1.4%。

媒體關注永豐金在業界是否有「目標」？包括競爭比較的對象，朱士廷回應，壽險不會是永豐金的比較標的，會比較的應是「銀證型」金控同業，例如，永豐金對子公司的投資，銀行是78%，證券15%至16%，因此會以此來找目標。

對於永豐金證券的營運，朱士廷也說明，「多元穩定」為經營重點，今年財務投資的收入主要來自趁市場波動之際的套利，和方向研判的關聯性不高，因此，大盤手續費跌了10%，但永豐金證券的手續費收入卻持平。

永豐金證券總經理張李章隆說明，由於債券今年不好操作，因此，今年的投資績效，主要來自於承銷績效的貢獻，還有套利交易、ETF造市，這些部位在上半年都有顯著增加。

永豐金也在法說會前記者會，宣布銀行、證券推出的新服務。永豐銀的數位帳戶為國內第一家銀行獲利，除了銀行新推出「智慧收支帳本」，被視為金管會的「開放銀行」第三階段在正式開放之前的暖身之外，永豐金證券的「大戶豐」APP也宣布推出新服務；朱士廷表示，永豐金的數位帳戶目標：「並非在衝量，而是在於客戶體驗的提升！」因此，像永豐銀的收支帳本是其中一部分，希望客戶看到全面性的服務，而並非只是靠利率爭取客戶。