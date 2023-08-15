金管會推金融科技發展路徑圖2.0來了 三大亮點

金管會推動「金融科技發展路徑圖」2.0版，預計從今年起到2026年為期三年，有三大亮點，一、建置跨體系「金融FIDO驗證轉接中心」以金控集團受惠大，二、開放法人企業線上開戶，有助純網銀業務發展，三、跨市場資料共享的資料治理指引，如金融業跨電信業的共享資料。

綜規處長胡則華說，金融FIDO（行動身分識別）會有兩大開放，一、從目前多以金控集團旗下子銀行，做客戶身分驗證後，再讓其他子公司使用，提升到以母金控來統整，二、未來將成立一個轉接聯盟，讓各金控加入。

金控集團會有一個金融FIDO伺服器，讓民眾登錄後、以生物識別（指紋辨識）建立行動身分識別，未來整合由母金控集團負責；下一步這金融FIDO建置完後，可加入「轉接聯盟中心」，民眾在一家金融業驗證身分後，就不需在另一家再做一次。

FIDO(Fast Identity Online)，是指客戶在行動裝置上綁定個人資訊、信用卡並完成生物特徵辨識等行動身分建立後，未來在各金融業申辦業務時，可用綁定裝置和生物辨識做多重因素驗證，不需再重新申請新帳密或攜帶實體證件。

二、開放法人企業線上開戶。目前僅允許三人以下獨資法人戶線上開戶，未來將開放三人以上，銀行局副局長童政彰說，已請銀行公會研究，三人以上法人股東在開戶審查、KYC等如何處理。此舉放行後，以純網銀受惠最大。

三、發布跨市場資料共享的資料治理指引，主要關鍵是由金融業跨到非金融業者，包括學術單位和電信業，初步將採小規模試作，試作一段時間後就會納入資料共享指引中。

胡則華舉例金融業要訓練AI，把客戶資料用AI模型做演算，但金融業把客戶資料給學術單位研究時，可能涉及《個資法》，該指引出爐後，金融業就可依此做小規模試作的資料共享。

電信合作，則是金融業可透過電信業去了解客戶過往在電信繳費紀錄，未來也可依此指引做合作。