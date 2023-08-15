綠界獲第三方支付業能量登錄 呼籲成立第三方支付公會

綠界科技（6763）於近日獲得數位發展部頒發的台灣首張「第三方支付服務機構能量登錄證書」，成為第三方支付洗錢防制及打擊資恐辦法頒布後，第一家經過審查通過之業者。

綠界科技表示，公司成立於1996年身為國內最老牌且服務客戶最廣的第三方支付品牌，嚴格遵守各項法規，並針對洗錢防制投入大量資源，除成立獨立部門進行商家審查及監控外，更為首家第三方支付業者導入銀行業使用的洗錢防制系統，用以監控各項異常交易並進行管理。多次配合警方阻詐，並成功阻攔甚多犯罪集團之詐騙行為。

總經理梁維誠進一步指出，綠界科技長期研發各種金融科技工具，為偵測偽冒、盜冒、反詐騙等技術不斷的創新，並配合政府各項政策，本次獲得主管機關肯定，成為首家審核通過的業者，實為多年耕耘之成果。第三方支付在台灣蓬勃發展，已經成為線上線下多元化支付的重要一環，是數位經濟不可或缺的一部分。然而業界尚面臨諸多的挑戰，例如需要遵守洗錢防制等新法規，但又因無相應的公會組織，無法有效溝通業界意見、統合業者之立場，也無法建立自律機制。鑑於第三方支付產業日益重要，檢警調也多次指出第三方支付業者應加以規管，梁維誠呼籲可參考銀行公會模式，成立獨立的第三方支付公會。不僅能促進業界交流、自律合規，也能維護消費者的權益，並快速有效的杜絕詐騙之猖狂，以符合全民的期待。

除此之外，綠界科技因應電商經營趨勢，持續擴展優化各項功能，例如近期即將推出的電商通路發票開立服務，也是察覺到現今電商業者採多平台經營模式，自架官網賣場的同時也經營蝦皮的賣家比例相當高，待系統正式上線後，使用綠界電子發票系統的店家，開立發票時可直接加入蝦皮的訂單編號，就能統一整合管理，提升經營效率以外，也簡化對帳流程並且節省費用，讓賣家更快速的了解該平台的銷售狀況；另一方面消費者也可透過輸入訂單編號，自行查看發票資訊，讓買賣家在交易上都更加便利。而第四季即將推出個人支付工具「綠界Pay」，屆時將能把一年成交超過6,000萬筆交易的海量客戶，精準貼標後幫使用綠界服務的電商客戶帶來巨大的流量，並利用簡單的工具來做大數據分析以及提升業績。