升息屆頂…為何銀行還喊升美元定存息 最高探逾6%？

7月美國再升息1碼，未來是否停止升息難料，8月卻有彰銀（2801）、滙豐銀、遠東銀（2845）等三家銀行悄悄「加碼」美元定存高息專案，最高6個月天期喊到6.6%，市場搶美元大戰似未歇。銀行主管說，加碼搶錢，短期可做換匯交易（swap），中長期資金則可加碼短天期債券，替未來降息做準備。

據各銀行揭露，8月遠銀「金優利」美元定存專案，三個月天期調升0.17個百分點到5.35%，彰銀也在上周五（11日）將美元定存專案，一、三、六個月天期均調升0.25個百分點，調整後美元定存年息各落在4.23%、4.33%及4.43%。

滙豐銀加碼幅度更大，若是該行「卓越理財新戶」，六個月美元定存加碼1個百分點到6%，若還是「尊尚新大戶」者（往來資產逾1500萬元），則是同天期加碼1.4個百分點到6.6%，算是市場同天期中、定存息最高者。

升息即將屆頂，為何還有銀行加碼搶美元？銀行主管說，有兩大關鍵原因，一、預期2024年前、美國都不降息，台美利差逾3.6%，銀行FX swap交易仍有利可圖，短期美元資金都可轉做swap，提升投資收益。

二、中長期資金則可布局短天期債券，尤其是5年期內的公債。該主管說，債券若放OCI部位，當未來降息時、有資本利得，若放在AC部位，則有利息收入，進攻退守，自然續搶美元。

但也有銀行主管認為，這三家銀行8月調升美元定存息，可能僅是反映7月美國升息一碼後的資金狀況，升息屆頂後，第四季美元定存息是否「再疊加」往上，仍需再觀察。

遠銀、彰銀、滙豐銀8月悄悄調升美元定存外，台新銀也在上周宣布「好享利外幣定存」，新增一個月年息4.8%的專案，限以網銀、行動銀行做台幣換匯轉存；新光銀則是到8月底前，對該行往來資產1000萬元的大戶，台幣轉存美元六個月天期就給年息5.5%。

各銀行美元定存戰打得火熱，陷入「競價」比拚，銀行主管也提醒「逐高利而居」的民眾，得留意抱美元定存，有三大風險：匯差、換匯的價差、和手續費，其中又以匯差風險最大。

例如以滙豐銀「卓越理財新戶」最新六個月美元定存年息6%、存10萬美元，六個月後可獲得利息是3000美元，以美元計算的12個月實質收益率是3%。

但是，若當初民眾是以台幣30元兌換1美元，將帳戶中台幣換成10萬美元做定存，當六個月後，匯率是台幣29元兌換1美元時，民眾雖有3000美元（等值新台幣8萬7000元）利息，但同時也有10萬元匯差損失，匯差將吃掉利息收入，利息加上匯損後的12個月實質收益率變成-0.43%。