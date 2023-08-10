英國勞合社保險商收緊對台保險 產、壽險業這樣看

路透報導，業內人士透露，隨著對中國大陸可能對台灣採取軍事行動的擔憂日益加劇，英國勞合社（Lloyd's of London）的保險公司正率先提高費率，並削減涉及台灣風險的保險金額。

產險業者指出，英國勞合社的保險公司提高費率部分主要是航空戰爭保險，而削減的其中有政治風險保險，此類保單涵蓋恐怖主義、破壞和戰爭等問題造成的財產損失和業務中斷損失，更廣泛的政治風險保險還可以涵蓋資產沒收。對於台灣產險業者來說，恐讓營運成本再度增加，未來如何因應還需觀察。

另一位產險業者則指出，以目前國際再保機構緊縮保險業務確實是大趨勢，主要是因為天災頻傳，大型理賠案急速增加，以及升息等重大因素影響，再保市場夠提供的容量、資金就受到限制，也導再保險量緊縮。由於再保險費率的上升和保險範圍縮減加劇，今年是很嚴重的硬市場（Hard. Market），因此各個產險公司的再保成本支出都大幅提升，而台灣產險業者從去年年底以來，就已經受到再保市場變化的衝擊，也都在努力撐下去。

至於勞合社因台海風險上升削減涉及台灣風險的保險金額，產險業者則不予置評，業者認為，台灣只是有戰爭風險而已，與俄羅斯和烏克蘭屬於正在戰爭中的國家不同，不能一視同仁。

大型壽險公司高層指出，一般人壽公司較少與再保公司往來，所以影響不大，除非國內有產險公司與這些再保公司合作，才有可能受到衝擊。