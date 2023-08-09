1500萬元高資產客戶年內激增八成 滙豐搶當外銀財管一哥

花旗銀行消金業務移轉至星展銀行，8月12日凌晨零點起生效，外銀消金市場星展、渣打、滙豐三分天下，滙豐銀行去年起積極擴編財富管理業務，推出門檻新台幣1500萬元Premier Elite 個人化財富管理的尊尚服務，經過一年努力，客戶數成長超過八成 。

巧合的是，2021年才加入滙豐團隊，今年升任滙豐（台灣）財富管理暨個人金融事業處負責人的游天立，前一個工作正是他服務了20多年的花旗銀行。

游天立表示，這一年來客戶數大幅躍升，主要來自既有卓越理財客戶升等，以及客戶推薦。盤點發現，高資產客戶除了有環球理財需求，也是多元外幣的高度使用者。

調查越理財客戶發現，Premier Elite客戶中，每二個客戶就有一位擁有跨國帳戶，而超過40% 的客戶更持有三個國家/地區以上的滙豐帳戶。

61% 的客戶表示需要「多元外幣帳戶」；45%的客戶表示需要「國際金融轉帳服務」；滙豐銀行的環球轉帳服務（Global Transfer），客戶可同步連結多達26個國家/地區帳戶，進行跨國轉帳，能夠1秒到帳，且不限次數免手續費，是不少經商、投資、支付子女教育費用的客戶選擇滙豐的原因。

「滙豐環球Visa金融卡」提供九種指定外幣於海外 ATM 提款完全零手續費、零匯差，是不少疫後子女出國唸書的客戶不可少的支付工具。

滙豐（台灣）消費金融管理部資深副總裁黃至強表示，旅遊復甦之後，這項服務更受歡迎，並直接反映到滙豐消金業務的存款成長，去年全台灣銀行存款成長7%，滙豐則成長29%，主要就是因為環球金融卡受歡迎。

看好台灣財富管理市場前景，游天立表示，將持續擴編財管業務 ，繼台北、桃園開設旗艦型財富管理中心，今年底還會在台中開設第三家旗艦財管分行。