新光人壽保單借款優惠2%起 紓解開學季經濟壓力

開學季即將報到，許多家長面臨繳學費、補習費等壓力，為協助保戶解決資金需求的煩惱，新光人壽推出「金兔年貸Ⅲ」台幣保單借款專案，提供保戶彈性資金運用。自今(2023)年8月1日至9月15日止，針對收費管道為非派員之台幣保單，提供一年期優惠借款利率，線上、線下優惠利率分別為2.0% 與3.0%，保戶可善加利用調度資金，讓生活及資金運用更具靈活性。

新光人壽表示，對於有資金需求的保戶而言，新光人壽保單借款具備手續簡便、撥款快速、毋須徵信、免擔保人、免開辦費等優點，專案固定期間的優惠利率，更可節省可觀的利息支出。

為實現ESG永續經營，推動環境保護、減少紙本作業，新壽提供會員專區線上借款最低2.0%的優惠借款利率，建議民眾可多利用方便快速且全年不打烊的會員專區線上借款服務（限要被保險人同一人），在家不出門即可完成，也享有更優惠的利率。

另有新光人壽與新光銀行合作推出的ATM現貸卡，可使用各地金融機構ATM提款機辦理借還款，或者委託新光人壽服務人員代辦、親臨新光人壽各地客戶服務櫃檯等方式，完成保單借款程序。欲申辦「金兔年貸Ⅲ」優惠專案的民眾，可至新光人壽會員專區線上申辦優惠約定作業，同時提醒保戶，申辦前應仔細詳閱約定條款內容，以維護自身權益。