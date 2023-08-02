詐團拿日本西瓜卡儲值洗錢 恐上萬人受害

國人喜歡赴日旅遊，然而日本的觀光神卡「西瓜卡（Suica）」，最近傳出被詐騙集團用來透過儲值盜刷金額的方式洗錢。

銀行業者透露，集結交通票證及小額支付於一身的Suica，被詐騙集團利用來詐取受害者的Apple Pay盜刷儲值金額存入Suica，直接在海外洗錢，國內多家中大型銀行已發函日本Suica公司，強調台灣已有數千，甚至上萬人受害。

儘管近日傳出Suica因晶片荒停賣，但銀行主管表示，停賣是指實體卡，但民眾想用Suica，若是iPhone用戶，只要在內建的錢包App就可下載，並不受停賣影響，詐團恐怕還是會利用這個管道，把盜刷金額用儲值方式洗錢。

銀行業者透露，Suica回應由於卡片未記名，因此無從過濾儲值者是否為詐團，使得這個「跨國糾紛」現在如同銀行之間「茶壺裡的風暴」；也有銀行業者說，Suica是因為採認Apple Pay對卡戶的身分認證，才受理儲值，問題是歹徒若取得被害人的Apple帳號、個人資訊等，Suica若基於相信Apple Pay的認證結果，就會讓歹徒通行無阻。

銀行主管表示，詐團騙取民眾信用卡資料最常見的情況，就是持卡人收到詐騙簡訊，點選簡訊的連結，進入歹徒製作的「假網頁」，進而輸入卡號等資料，歹徒再綁上Apple Pay等支付工具，銀行因此發送密碼至持卡人手機，當持卡人於假網頁輸入ＯＴＰ密碼後，歹徒就可綁卡國際支付，接著把錢透過「儲值金額」的方式存到Suica；儘管Suica有每日儲值金額的上限，但詐團就以化整為零的方式將錢存進去洗錢、在日本消費。

銀行業者指出，非法集團除了以Suica當作最新洗錢方式，經過同業彙整，常見的十種詐騙態樣，包括一、以中華電信點數即將到期要按連結來兌換；二、假借遠通電收之名提醒停車費尚未繳納騙消費者安裝App輸入個資及卡號；三、點連結繳納汽車燃料費；四、假冒創世基金會捐款金額誤植；五、告知網購人員誤植訂購數量要刷退。

第六、假借外送平台名義發上千元優惠券；七、假裝販售麥當勞套餐限量優惠券騙民眾刷卡購買；八、假冒果農臉書小編提供假的訂購網站引誘民眾提供卡號與ＯＴＰ密碼；九、告知民眾被盜刷，提供假網站連結騙民眾點進後盜取資訊；十、假冒Apple官方寄信通知有盜刷紀錄，引導止付，騙取Apple帳號。