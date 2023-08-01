三壽險 調高保單利率

大型壽險宣告利率調整出爐。包括國泰、富邦、南山、新光、三商美邦、全球、宏泰、遠雄與台新等九家壽險，8月宣告利率均維持不變，僅台灣、中國與元大人壽三家調高保單利率，其中元大調整15張美元商品，調整後最高利率3.75%，台壽則是調整12張美元保障商品利率10個基本點。

美國聯準會升息腳步尚未停下，但多數壽險公司的美元保單宣告利率持續按兵不動。截至目前為止，台灣人壽的美元儲蓄險保單利率4%，仍為業界最高水準，全球人壽美元宣告利率3.95%緊追在後，中壽的美元保單最高利率維持3.9%。

據了解，台壽在8月調整了12張美元保障型保單，宣告利率的調整幅度為10個基本點，調整後最高利率為3.75%；台壽6月新推出的美元儲蓄險宣告利率高達4%，蟬聯業界最高水準。

中壽8月未調整美元保單利率，但調整三張新台幣的現售商品及兩張停售商品，調整後最高宣告利率為2.35%。

元大壽昨日指出，由於美國聯準會持續升息，8月依據整體營運及金融環境的現況，共調整了15張美元商品，調整幅度約10個基本點，調整後，最高宣告利率為3.75%。

美元保單宣告利率怎麼調，也難以追上美元定存高利，壽險公司高層表示，近幾個月來，多數壽險公司的宣告利率均按兵不動，主要是因為投資收益率並未明顯增加，使宣告利率的調整幅度有限，且美元保單宣告利率再怎麼調，也無法追上美元定存利率，壽險公司想透過調高宣告利率刺激買氣，效果已明顯鈍化。