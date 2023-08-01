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擁有股利所得人數 女比男多

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導

財政部昨（31）日發布最新性別統計年報，觀察綜合所得稅統計，2021年男性平均每人所得68.7萬元，是女性平均所得43.5萬元的1.58倍，仍是近年高點；此外2021年股市大好，持有股利所得男性、女性分別年增31萬人、36萬人，合計大增67萬人。

近年性別平權受重視，不過從財政部統計，男女所得仍有差距，尤其以其他所得、執行業務所得、營利所得分別差距1.94倍、1.77倍、1.7倍較多。

財政部統計，近年無論男、女平均每人所得大致呈增加趨勢，男性約在女性1.6倍至1.7倍左右，而2021年最新統計，男性人均所得68.7萬元，女性43.5萬元，男是女的1.58倍。

觀察各類主要所得，多數人收入大宗的薪資所得，2021年男性平均76.2萬元，女性平均54.7萬元，男性是女性的1.39倍。另外，平均每人股利所得方面，男性為女性的1.66倍，變化不大。

不過2021年股利所得男性共302萬人，女性則有346萬人，分別較前一年大增31萬人、36萬人；男性平均股利所得15.6萬元，女性則約9萬元，兩者也較前一年增加。

至於女性擁有股利所得人數超過男性，但平均所得卻遠低於男性，分析可能原因，不少「菜籃族」家庭主婦會利用閒暇時間投資，不過多以小額投資為主，獲利相對有限；而企業負責人、董監事中男性比率仍偏高，導致平均股利所得仍是男性高於女性。

另外男性平均每人執行業務所得是女性的1.77倍。男性平均每人19.7萬元，女性則約11.1萬元。

性平 股利

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