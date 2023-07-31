合庫AMC新董座 周俊隆呼聲高

合庫資產管理公司（ＡＭＣ）新任董事長人選有譜。合庫金旗下的合庫ＡＭＣ因為前董座蔡見興大舉任用親友引發爭議而去職，知情人士透露，繼任人選不再「空降」，將改從合庫金體系內升，並以合庫銀首席副總經理周俊隆呼聲最高，人事案將由政院高層拍板後定案。

隨著合庫金及銀行董座人選，將分別由中山國際金融管理學院院長董瑞斌與合庫銀行總經理林衍茂接任，知情人士指出，合庫ＡＭＣ的高層人事近日可望確定。

除了董座內定由周俊隆出線之外，總經理人選傳出將由合庫銀授審部協理郭春明出任；據指出，周俊隆是合庫銀資歷最深的副總，轉升金控子公司ＡＭＣ董事長較能服眾，郭春明曾任董事會主秘，先前也出任信託部協理，且有授信、信託高階主管的資歷，讓他能成為ＡＭＣ總經理，與周俊隆搭檔。

而合庫銀與合庫ＡＭＣ合推都更及危老重建為合庫金既定發展策略之外，在「都更一條龍」策略執行上，包括ＡＭＣ的墊款，以及在相關的信託架構下執行，郭春明的專業都能派上用場，兩人因此被屬意為ＡＭＣ的董總人選。

此外，台灣金控董事長沈榮津將兼任子公司台灣銀行董事，也引發公股金融圈關注。

相關人士指出，沈榮津並未擔任台銀董事長，但台銀是龍頭銀行，也是台灣金旗下最重要的子公司，沈榮津希望透過擔任銀行董事來參與董事會的機會，多了解台銀的業務；財政部將在近期進行相關人事的派任。

而根據財政部在公股董事派任的規畫，並且詢問金管的意見後，未來公股金控和旗下子公司董事之間的兼任，將會有更明確的規則，尤其是繼台灣金、合庫金之後，未來其他公股金控也將透過改選等時機，進行金控與銀行董事長分立的安排，因此相關規則的釐清，有其必要。

財政部去函金管會詢問意見之後，已確立兩大原則，包括第一，董事長由於為股權代表人，因此金控及子公司的董事可以互兼，例如金控董事長可兼任銀行董事，而銀行董事長也可兼金控董事；第二，總經理負實際經營公司之責，基於子公司總經理身為金控「被管理者」的利害衝突迴避，子公司總經理不能兼任金控母公司的董事。