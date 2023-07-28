這家銀行首創超美虛擬網紅代言 攜手好萊塢團隊今曝光

國泰世華今（28）日宣布攜手好萊塢團隊，打造全球第一對虛擬網紅雙胞胎，推出CUBE形象大使Luna與Apollo 演繹美好金融生活，未來，這對虛擬雙胞胎將於CUBE官方IG社群，藉由記錄日常生活，與大家分享個人化、簡單、質感與美感兼具的金融生活樣貌。

過去台灣金融業界運用虛擬代言人，以玉山銀為領先翹楚，推出的貓形象代言人不但躍登在自家信用卡上，還刊登在各式用品、以及形象廣告，搭配悅耳洗腦歌曲，民眾看到這隻貓就會想到玉山銀。台新銀Richart推出形象狗做為虛擬代言人。

相較過往金融業界虛擬代言動物，瞄準數位原生客群，國泰世華銀行創金融業之先，耗時一年打造出全球第一對虛擬網紅（Virtual Influencer）雙胞胎姊弟Luna及Apollo，作為國泰世華數位品牌「CUBE」的形象大使。

據了解，此次國泰世華銀是攜手榮獲奧斯卡金像獎「最佳視覺效果」的好萊塢視效團隊數字王國（Digital Domain）合作，從發想、蒐集數據、製作到成形花了整整一年時間。

國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢表示，觀察金融業的社群平台，多以優惠、功能、服務等訊息與用戶進行溝通，較少看到表達生活風格訊息出發，傳遞品牌認同的操作。因應數位品牌「CUBE」誕生，此次亦特別挑選聚焦生活美學、個人風格、圖像呈現為主的Instagram（IG），作為傳遞CUBE品牌理念的社群平台。此外，根據社群分析機構 HypeAuditor 調查，相較於真人，虛擬網紅擁有高於近3倍的互動率，顯示虛擬網紅有機會創造更高的社群黏著度。

作為CUBE形象大使，雙胞胎的姊姊取名Luna，弟弟則為Apollo，兩人名字在拉丁文中分別代表月、日，意味著CUBE對「明日」科技金融的想望及實踐。Luna是個天生冒險家，喜歡用自己的方式顛覆規則，直來直往，活在當下的個性，認為理財規劃最遠做到一個月後就好；弟弟Apollo則是個計劃通、穩步向前的務實主義者，自有一套工作與生活的原則，同時也關注永續議題。

胡醒賢進一步表示，選擇虛擬「雙胞胎」而非單一人物設定，是希望透過兩人對於生活價值及理財觀念的差異，呼應CUBE品牌客群的多元面貌，並藉由虛擬雙胞胎貼近大眾的生活記錄，傳遞CUBE希望帶來的「為可能，竭盡所能」的金融生活價值。

為讓虛擬雙胞胎更貼近社群上的使用者，國泰世華攜手數字王國，透過與IG重度使用族群的質化訪談，從無數種五官組合、上百種身形中，以高難度的影像製程技術，打造出具舒服、親切，具朋友感的樣貌。另外，團隊也運用3D場景的燈光效果，100%還原真實空間與色彩，讓虛擬人物能更真實且細膩地出現在生活場景中。

Luna與Apollo首波貼文動態將金融結合藝術，致敬並翻轉多幅經典藝術畫作，帶領消費者探索金融服務、科技與美感的新知，盼能連結更多金融服務未來可能性，並讓客戶在逐漸熟悉這對雙胞胎姊弟的過程中，也加深對CUBE品牌的認識。