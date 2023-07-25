聯準會升息 美元保單買氣大減逾5成 買氣近四年來最差
金管會保險局今公布前五月的外幣保單新契約保費收入，僅占全體新契約總保費收入的41.61% ，為108年以來最差，保險局副局長蔡火炎分析，最主要來自美國聯準會升息影響，使得不論投資型或保障型保單買氣都受衝擊，尤其投資型保單受傷更嚴重，較去年同期大減7成。
相較今年前五月只有41.61%，去年同期則59.09%，等於大減三分之一，保險局統計顯示，美元保單新契約保費佔比為108年以來同期新低，109年為51.65%，110年55.88%，108年40.77%，美元保單不但一路衰退，今年還可能是新契約保費收入108年以來最差一年。
而外幣投資型保單的衰退也和美元保單原因相同，都是受到其央行升息影響買氣。至於人民幣投資型保單買氣低迷，則和中國經濟表現不佳有關，前五月較去年同期大減7成。
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