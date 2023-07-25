快訊

不斷更新／中颱杜蘇芮來襲！北北基桃等16縣市宣布了 全台停班課資訊看這裡

陳水扁宣告「趙建銘醫師強勢回歸」 將到這裡擔任院長

聯準會升息 美元保單買氣大減逾5成 買氣近四年來最差

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

金管會保險局今公布前五月的外幣保單新契約保費收入，僅占全體新契約總保費收入的41.61% ，為108年以來最差，保險局副局長蔡火炎分析，最主要來自美國聯準會升息影響，使得不論投資型或保障型保單買氣都受衝擊，尤其投資型保單受傷更嚴重，較去年同期大減7成。

相較今年前五月只有41.61%，去年同期則59.09%，等於大減三分之一，保險局統計顯示，美元保單新契約保費佔比為108年以來同期新低，109年為51.65%，110年55.88%，108年40.77%，美元保單不但一路衰退，今年還可能是新契約保費收入108年以來最差一年。

而外幣投資型保單的衰退也和美元保單原因相同，都是受到其央行升息影響買氣。至於人民幣投資型保單買氣低迷，則和中國經濟表現不佳有關，前五月較去年同期大減7成。

保單 保費

延伸閱讀

瑞信不當控管 遭併後由瑞銀代挨罰4億美元

南山人壽推新版美元利變型終身壽險

南山壽推美元利變終身險

退休金算盤／美元利變終身險 滿足四大需求

相關新聞

聯準會更怕金融風暴！投顧分析師預測：最後一次升息機率高

今(25)日統一綜合證券以「FED聯準會的下一步」為主題，舉辦線上講座。統一投顧陳杰瑞證券分析師表示，以今日的數據來看，...

日圓連升後重貶要再換嗎？3原因、1關鍵 看懂日圓奇特走勢

日圓過去半個月一路升值，日本央行月底會干預？換日圓還是時候嗎？

違反香港國安法台灣帳戶恐遭凍結？星展銀駁：不實謠言

關於有民眾於社群媒體張貼，關於若違反香港國安法，在台灣之銀行帳戶將會遭到凍結一事，星展銀行（台灣）今（25）日指出為不實...

高齡化時代來臨 如何透過保險保障高齡經濟？

在協助民眾保險諮詢的過程中，發現愈來愈多的銀髮樂齡族來諮詢。

聯準會升息 美元保單買氣大減逾5成 買氣近四年來最差

金管會保險局今公布前五月的外幣保單新契約保費收入，僅占全體新契約總保費收入的41.61% ，為108年以來最差，保險局副...

連3個月獲利！產險業轉虧為盈 淨值收復千億關「創13個月新高」

產險業挺過防疫險風暴，自今年4月起，已連3個月出現獲利，加上5月台股大漲近千點、6月續漲2.03%，6月底產險業淨值達新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦