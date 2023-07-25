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聯準會更怕金融風暴！投顧分析師預測：最後一次升息機率高

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
統一投顧證券分析師陳杰瑞表示，以投顧的角度來看，7月是最後一次升息的機率高，原因在大家都很擔心流動性風險與金融危機再現，他直言「聯準會現在雖然擔心通膨，但是更怕金融風暴」。美聯社
統一投顧證券分析師陳杰瑞表示，以投顧的角度來看，7月是最後一次升息的機率高，原因在大家都很擔心流動性風險與金融危機再現，他直言「聯準會現在雖然擔心通膨，但是更怕金融風暴」。美聯社

今(25)日統一綜合證券以「FED聯準會的下一步」為主題，舉辦線上講座。統一投顧陳杰瑞證券分析師表示，以今日的數據來看，市場皆是預期7月26日將升息1碼。而以投顧的角度來看，7月是最後一次升息的機率高，原因在於現在大家都很擔心流動性風險與金融危機再現，他直言「聯準會現在雖然擔心通膨，但是更怕金融風暴」，主因在於升息不足可能會造成通貨膨脹，升息過頭則會造成流動性危機與金融風暴。

另外，市場上則有人擔心升息1碼後，下半年又會再升息1碼，陳杰瑞表示近期「油價悄悄上漲」，加上中國大陸經濟不佳是事實，但假設中國大陸持續以利多政策出台，刺激有效，商品的通膨也恐將再起。

不過，陳杰瑞補充，根據FedWatch資料顯示，7月26日基準利率來到5.25%至5.5%，也就是升息1碼的機率高達99.8%，重點是升息1碼後，還會不會再升？他指出，觀察目前FedWatch資料，7月26日升息1碼後會暫緩升息，他也提醒以上都僅供參考，原因在於「FedWatch是變來變去的，是利率期貨的商品」，重點在於若周四凌晨美國聯準會(Fed)主席鮑威爾(Jerome Powell)講得「很鷹」，或許Fed Watch可能將在9、11、12月利率升息的機會可能又有一些變動。

升息 美國聯準會 Fed

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