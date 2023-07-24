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泰山公告董座換劉偉龍 前公司派詹景超：需等判決才有定論

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導

泰山（1218）已獲核可公司變更登記，今（24）日公告泰山董事長更換為新公司派、龍邦董事長劉偉龍，並公告財務主管、發言人、治理主管等人異動，也委任簽證會計師事務所及簽證會計師，公司下市危機解除。

不過今日泰山前董事長詹景超再發出聲明，提到即便已獲核可公司變更登記，但泰山經營權歸屬仍需等商業法院判決後才有定論。

他也指出，5月31日改選投票過程有瑕疵是不爭的事實；而且金管會、證交所一再介入，原本要求公司董事會開會通知、開銷明細要交付備查，現在卻都沒有要求了，導致「類信賴保護原則」被破壞。這讓人對一些普世價值與信任產生質疑，也不知所措時，行政機關的決策與作為，勢必毫無公信力，亦顯廉價，政府威信在這次事件中被關說者綁架、出賣殆盡。

詹景超24日聲明全文如下：

我的不配合，其實是因為這個過程中，有太多的不公不義，希望藉由抵制的過程中，把本質問題凸顯出來，讓大家一起來反思，不希望有類似的受害者再發生，更希望司法能還回公道！

1.投票過程有瑕疵是不爭的事實：錯的一方反過頭來發聲明稿要沒有錯的一方（我方）不要亂了？不會太過份嗎？幾十年來，幾萬次的股東會選舉，從來沒發生過，這麼大的亂紀瑕疵？為什麼龍邦在這次發生了？幾萬分之一的機率竟然發生了？是必然還是偶然，相信大家都有一把尺。何況這個錯誤，實際上是有造成席次的短少，尤其沒辦法讓我方在審計委員會上取得一個很好的制衡。如果不遏止這種不可思議的錯誤，以後一定會層出不窮。

2.金管會、證交所一再介入，是不爭的事實：原本要求公司董事會開會通知、開銷明細要交付備查，現在還有在要求嗎？為何沒有了？行政機關應該是要依法行政，而不是依人行事，這種做為令人失望、不齒，甚至唾棄，也為台灣的行政體系感到悲哀！如果不遏止這種政府失靈的弊端，那以後一定會有人繼續如法炮製。

3.龍邦劉偉龍一騙再騙是不爭的事實，他一再騙與抹黑，他不累嗎？從一開始的鬼扯的吹哨者，到入主後契約都可以完整看到、知悉，卻還在那邊抹黑、造謠，他不累嗎？現在不是在演戲……整個經營權之爭都是建構在騙與準備騙的過程中，合理嗎？如果不遏止這種惡意中傷的併購手法，那以後一定會有人有樣學樣。

若贏要清清白白的贏

若輸要明明白白的輸

沒有程序上的正義，所有的贏，都是建構在不合法的輪迴上。所謂沒有程序正義，就沒有實質正義。

如果「類信賴保護原則」被破壞了，對一些普世價值與信任產生質疑，也不知所措時，行政機關的決策與作為，勢必毫無公信力，亦顯廉價，政府威信在這次事件中被關說者綁架、出賣殆盡，這不是全民所樂見的。

泰山 經營權

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