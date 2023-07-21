快訊

立榮報到系統上午全台大當機！旅客傻眼無法報到、多個航班延誤

影／生死有命？板橋冷氣掉落砸死女大生 前1秒她抬頭看到及時閃開

工安意外「哪件最可怕」？網友回憶去年花蓮這場意外：影片很驚悚

櫃買中心將舉辦新臺幣利率交換提前了結作業

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為協助金融機構降低新台幣利率交換(IRS)的作業成本與風險，櫃買中心每年辦理IRS交易提前了結作業服務，2023年將於8月28日至9月13日進行，並於8月28日至8月30日開放金融機構登記參與，歡迎各金融機構踴躍參加。

金融機構透過IRS交易提前了結作業，可以雙方合意的價格結清既有IRS部位，藉此減少持有的契約數量及名目本金，達到降低對手風險、減輕資本計提之目的，同時也可協助金融機構簡省對帳、利息結算等後檯維護作業，具降低管理成本的好處。

為利各金融機構了解IRS提前了結作業的流程與系統操作，櫃買中心以線上影音方式提供相關作業說明，7月21日起各金融機構可至櫃買市場業務宣導網站(https://dsp.tpex.org.tw)，點閱IRS提前了結作業宣導說明簡報影音資料 (網址：https://dsp.tpex.org.tw/；櫃買中心業務宣導網站&證券商/金融機構/投信專區&店頭衍生性商品&提前了結系統文件下載)，進一步了解相關作業流程。

櫃買中心 新台幣 證券商

延伸閱讀

宏碁智醫周漲211% 冠興櫃

股市熱！內部人炒短套利風起 金管會示警

大陸新規定恐卡關企業在台上市 11家公司成觀察指標

債券ETF規模 創新高

相關新聞

政經私房話／魏寶生愛足球 要辦分齡賽

新光金控改選六月中旬落幕，新光人壽董事長魏寶生昨首度公開露面，為新壽推出國內首張全民普惠外溢保單站台。

大陸新規 台商回台IPO卡關

中國大陸3月底要求境內企業赴海外上市或籌資，都需向大陸證監會「備案」，該規定雖非針對台灣，卻恐重擊11家台商想回台做IP...

台商回台IPO遇陸新規 金管會畫三道紅線

今年3月底中國大陸推出一道新規定「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」後，金管會就請證交所、櫃買和券商公會去評估此新...

台股 內部人短線交易變多

股市熱，內部人短線交易獲利風起，金管會再示警。證期局主秘黃厚銘說，近兩年觀察，只要股市一熱絡，內部人短線交易情況變多，提...

台韓匯率死亡交叉 差距縮減

BIS（國際清算銀行）公布最新統計，新台幣、韓元6月實質匯率指數「死亡交叉」幅度連兩月下滑至2.74，為四個月低點，顯示...

魏寶生：新壽增資拚年底到位

新光金控董事改選落幕之後，旗下新光人壽新任董事長魏寶生昨（20）日首度公開露面，為新壽成立滿60周年發表業界首張普惠型保...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦