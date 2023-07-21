櫃買中心將舉辦新臺幣利率交換提前了結作業

為協助金融機構降低新台幣利率交換(IRS)的作業成本與風險，櫃買中心每年辦理IRS交易提前了結作業服務，2023年將於8月28日至9月13日進行，並於8月28日至8月30日開放金融機構登記參與，歡迎各金融機構踴躍參加。

金融機構透過IRS交易提前了結作業，可以雙方合意的價格結清既有IRS部位，藉此減少持有的契約數量及名目本金，達到降低對手風險、減輕資本計提之目的，同時也可協助金融機構簡省對帳、利息結算等後檯維護作業，具降低管理成本的好處。

為利各金融機構了解IRS提前了結作業的流程與系統操作，櫃買中心以線上影音方式提供相關作業說明，7月21日起各金融機構可至櫃買市場業務宣導網站(https://dsp.tpex.org.tw)，點閱IRS提前了結作業宣導說明簡報影音資料 (網址：https://dsp.tpex.org.tw/；櫃買中心業務宣導網站&證券商/金融機構/投信專區&店頭衍生性商品&提前了結系統文件下載)，進一步了解相關作業流程。