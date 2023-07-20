非法經營掛名銀行、證券被盯上！ 金管會：依法處理

坊間掛名銀行、證券名稱，卻非法經營銀行等金融業務業者注意！金管會今（20）日下重口，如果不是經過金管會特許核准金融機構，非法經營相關銀行等等業務，如果接獲具體事證，構成相關案件，將會依法處理，包括送辦。同時提醒民眾，投資境外金融商品應透過合法管道以維自身權益。

非法金融業者為了在台招攬金融生意，變換花樣，將金融商品或公司抬頭更改與台灣金融機構名稱相似，例如今年爆發違法吸金2,000億元的澳豐基金，甚或是曾出現假冒的「匯豐證券外匯平台」、「花旗理財CityBank」等錯字的詐騙名稱（應為滙豐、Citi），甚或是以沒有金控的銀行假冒名「ＯＯ金控」，以假亂真，詐騙台灣民眾。

金管會銀行局副局長童政彰今日指出，持續接獲民眾洽詢金管會，詢問自身接觸業者是否為合法金融機構，金管會針對兩種將處理，第一，名稱極度引起民眾混淆；第二，非銀行等金融業者，卻經營銀行等金融業務，這類非核准經營特許金融事業，如果接獲具體事證，將會詢相關司法途徑處理，包括移送。童政彰指出，坊間常見掛上台灣金融機構名字的車貸等等公司，回到金融業者出手處理商標權問題。

童政彰強調，未經核准在臺設立據點的金融機構，依照規定不得於台灣境內提供金融服務，金管會已於網站列載國內合法設立之金融機構名單與網址，包括在銀行局網站上，列舉受到規管拿到金融特許執照業者，包括證券、銀行、信用合作社、票券公司等等。如果民眾透過不合法的金融機構進行投資，童政彰呼籲，不僅易生糾紛且隱含多種投資風險。

他指出，因銀行需受台灣法令管轄，如民眾有交易爭議，得透過往來銀行或循司法途逕處理，非屬專業客戶者，亦可向財團法人金融消費評議中心提出評議，獲得公平合理、迅速有效且專業之紛爭解決途徑，更多一層保障。

此外，金管會已多次向金融機構宣導應恪遵相關規定，除不得辦理未經核准之業務外，亦不得協助、介紹或招攬未經主管機關核准之外國機構在我國境內提供金融服務。民眾除可上網搜尋瞭解之外，倘有發現不肖人士非法銷售境外金融商品，亦歡迎檢具相關具體事證向金管會或檢調單位檢舉。