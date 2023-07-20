快訊

一票專家預測失準！瑞銀舉10理由 解開美經濟未陷衰退之謎

70歲影后「減齡演出」驚呆網…扮嫩演少女 還喊小18歲男星爹

民宅內部曝光！17樓換冷氣砸死女大生 勞檢處：最重罰30萬

非法經營掛名銀行、證券被盯上！ 金管會：依法處理

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
金管會今（20）日提醒民眾，投資境外金融商品應透過合法管道，以維自身權益。圖／聯合報系資料照片
金管會今（20）日提醒民眾，投資境外金融商品應透過合法管道，以維自身權益。圖／聯合報系資料照片

坊間掛名銀行、證券名稱，卻非法經營銀行等金融業務業者注意！金管會今（20）日下重口，如果不是經過金管會特許核准金融機構，非法經營相關銀行等等業務，如果接獲具體事證，構成相關案件，將會依法處理，包括送辦。同時提醒民眾，投資境外金融商品應透過合法管道以維自身權益。

非法金融業者為了在台招攬金融生意，變換花樣，將金融商品或公司抬頭更改與台灣金融機構名稱相似，例如今年爆發違法吸金2,000億元的澳豐基金，甚或是曾出現假冒的「匯豐證券外匯平台」、「花旗理財CityBank」等錯字的詐騙名稱（應為滙豐、Citi），甚或是以沒有金控的銀行假冒名「ＯＯ金控」，以假亂真，詐騙台灣民眾。

金管會銀行局副局長童政彰今日指出，持續接獲民眾洽詢金管會，詢問自身接觸業者是否為合法金融機構，金管會針對兩種將處理，第一，名稱極度引起民眾混淆；第二，非銀行等金融業者，卻經營銀行等金融業務，這類非核准經營特許金融事業，如果接獲具體事證，將會詢相關司法途徑處理，包括移送。童政彰指出，坊間常見掛上台灣金融機構名字的車貸等等公司，回到金融業者出手處理商標權問題。

童政彰強調，未經核准在臺設立據點的金融機構，依照規定不得於台灣境內提供金融服務，金管會已於網站列載國內合法設立之金融機構名單與網址，包括在銀行局網站上，列舉受到規管拿到金融特許執照業者，包括證券、銀行、信用合作社、票券公司等等。如果民眾透過不合法的金融機構進行投資，童政彰呼籲，不僅易生糾紛且隱含多種投資風險。

他指出，因銀行需受台灣法令管轄，如民眾有交易爭議，得透過往來銀行或循司法途逕處理，非屬專業客戶者，亦可向財團法人金融消費評議中心提出評議，獲得公平合理、迅速有效且專業之紛爭解決途徑，更多一層保障。

此外，金管會已多次向金融機構宣導應恪遵相關規定，除不得辦理未經核准之業務外，亦不得協助、介紹或招攬未經主管機關核准之外國機構在我國境內提供金融服務。民眾除可上網搜尋瞭解之外，倘有發現不肖人士非法銷售境外金融商品，亦歡迎檢具相關具體事證向金管會或檢調單位檢舉。

金管會 金融業 匯豐 詐騙

延伸閱讀

掛羊頭賣狗肉冒名銀行作不法業務 金管會將移送業者

誰「對客戶最差」？ 21家金融業被金管會盯上

台股今重挫逾百點 金管會晚間信心喊話：關注國際情勢

國銀前五月大賺2,038億續飆新高 但這項收益已現疲態

相關新聞

大陸新規定恐卡關企業在台上市 11家公司成觀察指標

大陸對境內企業海外上市的新規定，恐怕衝擊台商的回台上市。金管會證期局最新統計，目前已有9家已簽輔導契約擬回台IPO的公司...

掛羊頭賣狗肉冒名銀行作不法業務 金管會將移送業者

企業若掛羊頭賣狗肉冒名銀行作不法業務，遭民眾檢舉則金管會將移送不法業者；金管會今日再呼籲民眾不要向未經金管會核准的機構買...

證期局：內部人短線交易獲利須交回公司 避免觸法

近期股市熱絡使很多上市櫃公司老闆或高階主管進場買股，但證期局今日特別提醒，不只上市公司的董監事或高階主管，包括其配偶、子...

市場續陷觀望 新台幣連二貶收31.077元

美元指數站穩100大關之上，外資則雙向操作，缺乏明顯方向性，市場氣氛偏觀望，新台幣匯率陷入整理格局，今天收盤收31.07...

防疫險增資危機未解 金管會拍板資本計算彈性減壓

防疫雙險釀逾新台幣2700億元天價理賠金，針對國際再保尚未攤回賠款，金管會拍板資本計算彈性措施，若產險業評估有收回可能性...

新壽增資案和不動產活化 董事會預計在七月底前通過

新光人壽董事長魏寶生今日受訪時指出，新壽增資案將在本月底之前的新壽董事會通過，此外，魏寶生也已展開拜會行動，向外資或國內...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦