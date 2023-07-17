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升官三級跳 張志宏將任台銀人壽董座

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

台灣金控子公司近來進行一連串高層人事調整，知情人士指出，合庫人壽副總經理張志宏內定調升台銀人壽董事長，由於他從副總直升董事長的「跨度」實在太大，加上他的妻子又是衛福部前部長陳時中的機要秘書，人事案引發公股金融圈高度關注。

台灣金控旗下台灣銀行、台銀人壽、台銀證券近來陸續有高層人事異動，包括由財政部賦稅署前署長許慈美擔任台銀證券董事長、甫退休的一銀副總施瑪莉換跑道升任台銀總經理。但比起這兩人，最引人矚目的是張志宏升任台銀人壽董事長，張的人事案預計八月對外發布。

張志宏在八年前赴合庫人壽任職，他曾在半官方機構保發中心任職多年，也有專業背景，不過，從副總升任董事長，這在公股金融圈可說史無前例；此外，張志宏的妻子是衛福部前部長陳時中的機要秘書，這些都使得張志宏換跑道升任台銀人壽董座的人事案引發討論。

不過，有公股金融圈人士指出，張志宏在合庫人壽八年多，有相當的實戰經驗。目前合庫人壽除了董事長、總經理分由合庫金、法巴集團指派之外，兩位副總也是雙方各指派一人，目前身兼合庫人壽發言人的張志宏即為代表公股的副總，他除了督導行政、資訊之外，也負責管理通路業務。此外，二○一八年合庫人壽與中央大學研發的防範詐保及快速核保的「職業類別智能配對」系統，是由張志宏帶領團隊和中央大學完成研發，並獲得發明專利。

這位公股人士也說，台銀人壽經營不易，董事長難覓也是業界出名，「尤其台銀很多副總級高層現在沒有人願意轉換跑道到台灣金控旗下其他子公司，寧可直接任內退休」，包括先前代理台銀總經理逾三個月的台銀副總林麗綾，據了解，就並未爭取真除，反而希望能順利退休就好；至於台銀人壽從台銀內部覓才的難度則更高，加上台銀人壽董座年薪僅兩百萬元出頭，幾乎不可能向民間金融業挖角，張志宏因此出線。

陳時中 中央大學 衛福部

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