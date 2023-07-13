元大銀六大戰略產業放款大增260億元 獲頒績優銀行獎

元大金控（2885）旗下元大銀行積極響應主管機關推動六大核心戰略產業放款方案，截至去(2022)年底止，放款金額較基期成長逾260億元，獲金管會評比為績優銀行。

元大銀行積極配合金管會政策推動法人金融業務，於秉持穩健成長並兼顧風險控管前提下，持續強化產業專業能力並聚焦趨勢產業發展與培植，更戮力推展六大核心戰略產業放款，以共同協助我國核心戰略產業企業持續穩定成長發展，並善盡金融機構企業社會責任。元大銀行截至2022年底止，針對六大核心戰略產業放款，較基期成長逾新臺幣260億元，不論是貢獻度或成長度均明顯提升。六大核心戰略產業中，在國防及戰略產業、民生及戰備產業與資訊及數位產業成長顯著；另於資安卓越產業、資訊及數位產業、國防及戰略產業、民生及戰備產業與綠電及再生能源產業等均取得評比排名佳績，並於11日獲金管會主委黃天牧親自頒獎表揚。

金管會為鼓勵各銀行推動六大核心戰略產業，並期以建立產業長期夥伴關係，於2022年推行「獎勵本國銀行辦理六大核心戰略產業放款方案」，並就金融機構承作「資訊及數位、資安卓越、臺灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源、民生及戰備」六大產業的新增放款計算其貢獻度及成長度，以作為各金融機構獎勵的評比。

元大銀行秉持「誠信、穩健、服務、創新、關懷」經營理念，善用金控集團優勢，於法人金融領域穩健發展，擴大各項業務規模，並承續母公司元大金控以「成為國際永續標竿企業積極為後代推動更好的未來」為永續願景，將環境、社會及公司治理(ESG)理念融入企業文化與營運策略，不斷進步、創新，成為引領社會和環境變革的力量，積極為後代推動更好的未來。