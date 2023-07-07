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首屆金融科技創新年會 中信金2500人與會

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
全球金融科技趨勢發展知名評論專家Chris Skinner（左）昨天出席「中國信託金融科技創新年會」，右為中信金控總經理陳佳文。圖／中信金控提供
全球金融科技趨勢發展知名評論專家Chris Skinner（左）昨天出席「中國信託金融科技創新年會」，右為中信金控總經理陳佳文。圖／中信金控提供

中信金控昨天首度舉辦「中國信託金融科技創新年會」，以「Fintech for Good」為主題，聚焦金融科技創新與永續發展議題，並邀請國際金融科技與市場獨立評論家Chris Skinner分享金融科技前瞻趨勢，線上線下吸引超過兩千五百位民眾與會。中信金控總經理陳佳文指出，科技對金融產業的影響甚鉅，身為台灣最國際化的金融機構，中信金會以快速、積極的態度面對。

國發會副主任委員高仙桂、數位發展部數位產業署署長呂正華、政大金融科技研究中心主任王儷玲、中信金科技長賈景光等人都出席這場盛會。高仙桂表示，國內金融與科技業者在雙轉型過程中扮演領頭羊角色，中國信託更是其中的模範生、佼佼者。

從波蘭來台與會的Chris Skinner認為「銀行不會消失」，未來科技將成為助力，透過監管機制，將具有更完善的保護機制，確保消費者權益並持續保持市場競爭優勢，吸引聽眾提問，現場互動熱絡。

針對具體創新成果，中信金控打造「科技創新軍火庫」，在內部應用逾五十個ＡＩ模型，包含視訊對保、先買後付應用人臉辨識、人證比對，「智動ＧＯ」可推薦個人化產品及優惠、反洗錢負面新聞及防弊防詐的警示戶偵測等。另一方面，中國信託也運用區塊鏈技術整合企業客戶的企業資源計畫系統，所有數據都被加密且無法竄改，企業可跨機構傳輸數據，銀行也能信任數據的真實性，快速提供資金給廠商，藉由自動化分析與審核，搭配流程機器人，交易量已較以往超過五倍，滿足更多客戶的需求。

中信金控 中國信託 金融科技

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