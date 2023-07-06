富邦金首席經濟學家羅瑋：下半年全球股市全面上漲可能性低 台幣偏弱

富邦金今日舉辦「2023富邦財經趨勢論壇」，富邦金控首席經濟學家羅瑋在分析下半年全球經濟發展趨勢與市場機會時指出，由於主要央行升息循環可能到今年第三季、甚至第四季才告一段落，下半年股市全面上漲可能性低，但仍有賺取資本利得的機會。對於新台幣匯率走勢，他認為，外資在7～8月領取股利後匯出，以及國人暑假海外旅遊換匯需求，預期新台幣在貶破31元後，趨向偏弱整理。

羅瑋也表示，債市將持續承壓，建議可布局公債、高評級公司債；匯市方面，經濟表現差異與貨幣政策動向將主導主要貨幣走勢，當美國聯準會（Fed）接近升息尾聲，資金將轉向非美區域，支撐基本面較佳的新興市場貨幣；而地緣政治與經濟前景則將牽動原物料價格。羅瑋也認為，全球經濟及金融市場面臨多重危機，資產價格修正幅度及頻率上升，建議首要關注消費動能及企業投資。

羅瑋分析，自1990年以來，Fed共有5次升息循環，如果以Fed最後一次升息作為時間點觀察前後12個月的資產動向，共同特徵為債市利率都將在Fed停止升息後進一步下滑；同時，除了1997年時有亞洲金融風暴及俄羅斯公債違約事件干擾，多數期間短天期美債殖利率回落幅度都較為明顯，美債殖利率曲線也會因此從倒掛轉趨正常，並進一步趨向陡峭。根據過往經驗，美國公債殖利率會在Fed最後一次升息前達到高點，投資人可適時進場布局政府公債及高評級投資等級公司債。

風險性資產方面，羅瑋指出多數期間暫停升息循環後一年內股市都會上漲，主要因在原本緊縮循環所帶來的評價調整告一段落。唯一例外為2000年因dot.com泡沫破裂，科技股修正導致成熟股市下跌。1997年期間新興股市修正，反映亞洲金融風暴衝擊。若進一步比較區域表現差異，除了金磚題材使2006年停止升息後新興市場表現亮眼，其他期間成熟股市表現較佳。不過，由於目前全球景氣放緩，企業獲利下降，股市全面上漲的可能性不高，建議可以留意具前瞻性產業或技術優勢、現金流穩健的大型龍頭企業。若美元轉弱，體質較佳的新興市場國家將有表現機會。

匯率市場方面，當Fed接近升息尾聲，資金為尋求較高報酬，將轉向非美區域，可支撐基本面較佳新興市場貨幣。羅瑋表示，近期亞幣包括日圓、人民幣、韓元同步貶破技術性關卡，加上外資在7～8月領取股利後匯出，以及國人暑假海外旅遊換匯需求，預期新台幣在貶破31元後，趨向偏弱整理。