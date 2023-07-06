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美國非投資等級債跌深進場布局 優先擔保債為首選

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國非投資等級債跌深進場布局收獲豐。
美國非投資等級債跌深進場布局收獲豐。

台新投信表示，經歷去年以來的激進升息，各天期非投資等級債券價格來到近五年低點，根據歷史經驗來看，非投資等級債市下跌後往往能快速收復失土，以2007年5月為例，美國非投資等級債歷經18個月波段大跌33%，但才九個月的時間即大漲50%。

以2015年5月為例，美國非投資等級債歷經八個月波段大跌10%，但才五個月的時間即上漲11%，意謂美國非投資等級債跌深進場布局，皆可享受不錯的報酬。

目前美國非投資等級債殖利率約達8%以上，深具吸引力，其中，優先擔保債擁「優先+擔保」雙屏障，耐震防禦力將大幅提升，是市場波動下的債券首選。

台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，根據聯準會會議記要顯示委員態度分歧，年內降息機會低，長期債券殖利率偏升，市場將延續修正。

受到公司債大量發行、利率上行及債務上限影響，5月非投等債二級交易市場清淡，但發行認購需求強勁，發行類型以優先擔保債為主約6成。展望債券後市，預期長天期債券殖利率上升，債市波動仍大，在衰退及違約風險上升下，優先擔保債相對具備防禦優勢。

李怡慧表示，所謂「優先擔保債券」係指具有擔保品且受償順序優於次順位債權之債券，因具備「優先順位」加上「資產擔保」的雙重防護，債權債權人可優先得到償還，獲得較佳的人可優先得到償還，獲得較佳的債權求償順位與與資本防護。

在獲得債權雙重防護的同時，優先擔保非投資等級債券相較於一般非投資等級債券，可提供更多的下檔防禦，適合在目前波動加大的市場納入核心資產配置。

債券 美國

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