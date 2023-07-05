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慧洋自結上半年稅前盈餘14.11億元、 EPS 1.89元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

慧洋-KY（2637）6月單月合併營收15.24億元，自結營業利益為3.25億元，自結單月稅前盈餘為9.01億元，每股稅前盈餘則為1.21元；其中本月受惠出售6艘老舊船舶，處分利益約6.42億元，挹注每股稅前盈餘約為0.86元。

由於今年度散裝市況存在許多不確定性，為分散市場劇烈浮動風險，慧洋-KY已將部分指數連結船舶，以較高的期貨時價提前鎖定第二季為固定租金，降低集團第二季營運受市況影響程度，推升第二季營運表現較第一季轉虧為盈，累計上半年合併營收為83.11億元，自結稅前盈餘為14.11億元，每股稅前盈餘為1.89元。

此外，慧洋亦於6月底如期交付兩艘NOx第三期環保節能新船( Handy / 40,000 DWT，船名：Bunun Unicorn；Handy / 40,000 DWT，船名：Bunun Youth），今年總計將有7艘新船加入營運行列；而公司今年度亦積極處分不符合環保法規之老舊船舶，截至本月底已交付6艘並認列處分損益，後續仍將陸續處分以強化船隊營運效率。

展望2023，受到中國大陸經濟復甦力道不如預期，俄烏戰爭與歐美通膨與升息問題等外在因素干擾，導致目前散裝市況需求不振，然慧洋依舊維持審慎樂觀態度，由於近年來散裝新造船舶數量偏低，而環保法規的實施更造成節能船舶的供給缺口擴大，截至6月底，慧洋旗下總計137艘船舶，其中約6成皆為環保節能船，待後市需求復甦後，可望取得市場先機。

慧洋 環保

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