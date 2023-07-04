銀行保經代准做遠距投保 中信銀保代首家申請試辦

遠距投保市場，銀行保經代也搶進。金管會修改相關規定，准許銀行兼營保經代業者，得以自行建置的視訊錄製影音軟體方式，辦理遠距投保與保險服務，保險局副局長林志憲說，已准許中信銀保代8月21日起做試辦，也是首家申請試辦者。

林志憲說，目前共有9家保險業者開辦遠距投保、3家保險業做試辦、一家審查中，這次再將銀行兼營保經代業者納入開放，藉以提升民眾遠距投保的便利性。

例如過去民眾只能透過台壽業務員做遠距投保、買台壽保單，未來銀行保代自建系統後，銀行保代人員也可以替保戶做遠距投保，民眾可以透過銀行保代、遠距投保其他家保險公司的保單。

他說，中信銀保代是申請跟台壽合作，試辦期間是半年、試辦期間需符合遞交1500件保單，試辦成功後，中信銀保代就可以相同模式與其他保險公司合作。目前共有29家銀行兼營保代業務，2家兼營保經，2家純網銀兼營保代，此政策紅利將有33家銀行保代受惠。

至於一般非銀行兼營的保經代公司是否列為下階段開放目標？林志憲說，若一般保經代公司可以建置系統、並保障個資、及做好資安要求，下一階段會來評估開放，讓一般保經代公司也能做遠距投保業務。

金管會分別修改保險業、及保經代辦理遠距投保及保險服務業應注意事項，增訂兩大規定。

一、保險業及保經代可運用金融行動身分識別（金融 Fido）做身分驗證。林志憲說，遠距投保做視訊前，需做身分驗證，目前已有行動身分識別（Mobile ID）、會員帳號密碼登入搭配一次性密碼，這次是新增金融Fido，讓身分確認更多元。

二、放寬銀行兼營保經代業務者，可做遠距投保與保險服務業務，相關檔案保存期限不得低於五年，且銀行應採加密措施將相關文件及影音資料傳送至保險公司等，以確保資訊安全。