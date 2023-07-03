金融卡密碼不小心輸錯被鎖卡？ 台新宣布提供ATM解鎖服務

不小心輸錯密碼就被鎖卡了嗎？台新銀行今日宣布，推出「ATM晶片金融卡解鎖服務。」目前台新在全台ATM機臺約4,300部，絕大多數設在全家便利商店、OK超商、楓康超市、醫院與新光三越等交通便利位置，對台新的金融卡持卡人可說有相當的便利性。

台新指出，生活中密碼一大堆，怕被駭客破解還愈設愈複雜，因此台新內部最新統計顯示，每月因忘記金融卡密碼，輸入錯誤導致得臨櫃申請解鎖的客戶已多達4000~5000人。

過去金融卡密碼錯誤遭鎖卡，勢必得趁銀行營業時間，親自到實體分行解鎖，台新表示，如今簡單兩步驟便可就近完成。第一步，使用台新行動銀行APP取得解鎖序號或QR Code；第二步，前往任一處台新ATM操作設定解鎖即可完成。

台新銀行表示，遍布大街小巷ATM如今已成民眾金融生活的重要據點。舉凡無卡提/存款、手機號碼轉帳、外幣存/提款、刷臉提款，以及多國語言等深受民眾喜愛的功能，台新ATM都能支援。

對於台新ATM金融卡解鎖服務，台新表示，民眾若金融卡密碼錯誤遭鎖住，需特別找時間前往分行解鎖，在此之前，日常提款、交易都將受影響，現在透過「ATM金融卡解鎖服務」，用戶只需先打開台新行動銀行APP，進入「金融卡密碼解鎖」設定專區（操作路徑為設定>帳戶設定>金融卡密碼解鎖，手機需先完成裝置認證），選擇欲解鎖的金融卡帳號，取得解鎖序號或QR Code，再帶著被鎖金融卡到台新ATM點選「金融卡解鎖」，輸入解鎖序號或QR Code，即可快速完成密碼重設也兼顧帳戶安全。

此外，為響應政策，助攻「金融行動身分識別標準化機制」（金融FIDO）的推展，台新ATM也開放支援「金融FIDO」晶片金融卡身分核驗服務。有使用「金融FIDO」需求的民眾，可持金融卡至台新ATM插卡，透過財金公司跨行平台向發卡銀行完成身分核驗後，將可於ATM完成設定並列印QR Code，72小時內可使用該QR Code向已開辦「金融FIDO」應用服務的金融機構，憑此作為身分驗證，效力等同插入金融卡核驗，將有效增進申請的速度及方便性。