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合庫金董事長林謙浩因猛爆性肝炎過世 享年64歲

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
合庫金董事長林謙浩。記者黃義書／攝影
合庫金董事長林謙浩。記者黃義書／攝影

合庫金董事長林謙浩凌晨過世，據了解，林謙浩因身體健康因素凌晨病故，公股金融圈傳出相關訊息，林謙浩對自我和工作期許高，疑似猛爆性肝炎發作，上周前往榮總住院治療，今天凌晨不治，享年64歲。

合庫金控將在下午發布重訊公告，他的過世，使公股金融圈因為合庫金控的董座職務懸缺，將再行搬風，合庫金及合庫銀董座職務，分別由合庫金總經理陳美足與銀行總經理林衍茂暫代。

64歲的林謙浩6月16日合庫金股東會之後，轉換跑道，上任不到兩周，突傳病故，令公股金融圈非常錯愕，由於林謙浩的夫人也是一銀行員，先前為了照顧他，請假多天，令一銀行內同仁關注。

林謙浩在端午節連假結束後，上周一就沒有來合庫，合庫內部原本以為確診請長假，合庫金、銀行舉行董事會，也分別由金控及銀行總經理陳美足、林衍茂主持。工作認真的林謙浩，先前已裝有心臟支架，這次因為猛爆性肝炎過世，令人惋惜錯愕。

合庫金

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