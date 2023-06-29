單一銀行挨重罰！金融業上半年開罰破億元 年增六成
據金管會到今年6月29日止統計，銀行、證券期貨(含上市櫃公司等)、保險等3大業者總罰鍰金額1億877萬元，年增6成，又以銀行業罰鍰逼近4,000萬元、年翻倍最多，銀行業成最大苦主。
但若以預算目標來看，僅達成今年全年預算目標的34%。金管會2023年全年罰鍰的預算目標是3億1,353萬元，今年前半年僅才破億元，目標達成率34.7%，金融圈認為，全年罰鍰應不會破3億元。
近年金管會對金融三業(含上市櫃公司)罰鍰金額屢創新高，從2019年爆出數十件理專A錢案後，當年總罰鍰金額就衝破3億元，隨後2020年、2021年連三年都破3億元，直到2022年才降到2.5億元。
金融圈認為，2022年罰鍰大降，主因是裁罰多元化、也沒有較大弊案，今年上半年則有銀行員涉及勾詐騙、理專弊案、壽險業投資缺失，又以銀行業罰鍰暴增，才推升整體罰鍰。
其次，2022年開罰2.5億元是四年來最低，因此今年上半年開罰逾億元，也可能是因去年低基期所致。
據金管會統計，若單看金融三業，2023年到6月底「罰單王」是銀行業，銀行業被開了13張紅單、罰鍰3,879.5萬元，件數年增6件、罰鍰金額年增1.3倍，罰鍰暴增是近年罕見，主因是有單一銀行業被挨罰2,000萬元最重。
保險業被開了20張、挨罰3450萬元次之，件數持平、金額年增5成，單一壽險業投資缺失挨罰480萬元最多。
證券期貨投信24張、挨罰1364萬元，件數增加5件、金額年增32%，其中光單一投信就挨罰了202萬元。
若把上市櫃公司、公發公司、內部人股權交易及會計師合計裁罰共2184萬元加入，由證期局開出罰單件數最多，到6月底合計達108件、3548萬元（含證券期貨投信），金額年增24%。
以金融三業來看「單一最大罰單王」是銀行員涉及勾結詐團就挨罰了2,000萬元「一張罰單就占了全體銀行業逾半的罰鍰」，其他如理專弊案罰鍰也列居金融三業的前三大，顯示金管會今年監理重點仍放在消費者權益保護。
合計三大金融業、及上市櫃公司，今年到5月底，金管會共開出141件、1億877.5萬元，金額年增61.2%。
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