萬事達卡打造高檔聯名餐廳推五感體驗 台灣有望開設

萬事達卡（MASTERCARD）全球執行副總裁兼大中華區總裁常青28日在香港指出，預期下半年通膨趨緩，台灣旅遊高端消費將顯著增長，萬事達卡預定29日在香港開業的亞洲第一、全球第四家聯名概念高檔餐廳，類似模式將複製到台灣市場但會兼顧在地特色，萬事達卡最頂級的世界之極卡在台灣起步於兩岸三地最晚，也將抓緊疫後高端消費復甦商機加緊推廣。

常青並表示，萬事達卡調查，體驗消費是疫後高端旅遊消費重點，除了聯名概念餐廳合作，類似星宇航空聯名卡這類經營會員為主企業的合作案，也將是持續開發的重點業務，事實上，常青表示，原本星宇航空聯名卡上市時間較晚，但因看好台灣市場所以提早。

常青上任現職剛滿一年不久，於28日赴港出席萬事達卡與香港餐飲集團合作的聯名餐廳「LUMA」開幕前發表會，會後首度接受台灣媒體採訪，他對台灣市場相當看好，認為通膨衝擊下半年漸褪，台灣的旅遊、飯店、高端餐飲等體驗式消費商機將可望顯著增長，除了類似LUMA的合作有機會來台再現，尋找合適對象洽談具台灣特色的聯名概念店，其他的新商品服務他則是賣關子表示「拭目以待」。

常青指出，萬事達卡研究顯示「體驗」逐漸成為消費者追求的主流消費模式，因此萬事達卡在歐美陸續開出三家聯名餐廳後，預定今天在香港正式開幕全球第四、亞洲第一家聯名餐廳「LUMA」，只為萬事達卡持卡人開放。讓消費者可以在聯名餐廳感受視覺、味覺、嗅覺、聽覺、觸覺的「五感」體驗，萬事達卡也依循「五感」多角化衍生如視障人士觸覺卡片、專屬音效、香水等相關商品。至於各地聯名餐廳萬事達卡有無參股投資?他則表示不便透露。

常青表示，台灣在旅遊等高端消費是相當具有潛力、量體可觀的市場，根據萬事達卡研究，台灣的境外實體交易在今年6月與疫情前、2019年6月同比成長達20%，因此他相當看好通膨緩解後台灣的旅遊、飯店相關體驗消費規模成長。台灣建立的大數據服務諮詢團隊，支援兩岸三地乃至亞洲各國萬事達卡，對於重視會員經營企業來說，團隊可以幫助企業強化客戶忠誠度，透過與銀行、商家深入的大數據資源分析，幫助合作夥伴加速擴大會員與凝聚忠誠度，萬事達卡在中國大陸就與三大航空集團合作聯名卡，而台灣星宇航空聯名卡也在市場看好與顧問團隊高效服務下提早上市，且星宇航空聯名卡也領先發行萬事達卡最頂級的世界之極卡。