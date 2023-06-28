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金融業淨零推動工作平台 攜手東海大學培育永續人才

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
金融業淨零推動工作平台攜手東海大學舉辦「永續金融與淨零創新」競賽。東海大學提供
金融業淨零推動工作平台攜手東海大學舉辦「永續金融與淨零創新」競賽。東海大學提供

為因應2050淨零排放目標、培育跨領域永續人才，金融業淨零推動工作平台攜手東海大學，舉辦第一屆「永續金融與淨零創新」競賽，以企業出題，學生解題方式，邀請第一金控（2892）、元大金控（2885）、巨大機械共同出題，鼓勵青年學子提出永續金融與淨零創新議題的解方，以實質行動為地球盡一份心力。

作為活動主辦方的東海企業永續影響力中心主任許書銘表示，競賽共有22所大專院校熱情參與，最後在金融服務業組有6隊、製造業組有5隊進入總決賽。

許書銘說，此次競賽為讓學子有學習永續多元面向的機會，也特別邀請台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、星展銀行、中鼎集團單位主管，親自分享自身企業的推動經驗與成果。

第一金控總經理陳芬蘭指出，金融業一直以來肩負資金引導的角色，近年來面對淨零轉型議題，更重視如何協助投融資對象進行低碳轉型，支持產業創新並邁向淨零，這是當前永續金融最重要的工作。

陳芬蘭說，為持續推廣永續淨零，第一金控近期也首開企業先例，開辦ESG Podcast頻道，大力倡議2050淨零排放，未來有機會也想邀請更多企業一同加入這個領域，共同維護地球環境，朝綠色永續目標前進。

東海大學副校長張嘉修表示，作為大學方，東海也積極發揮教育的力量、培養跨領域永續人才，引導學生學習數位科技與綠色金融等工具解決各項永續問題，如此在畢業後，才有能力協助企業實踐淨零轉型。

張嘉修說，東海為達到淨零目標，也以實質行動打造智慧碳中和園區，教育中結合勞作教育創新轉型來推動永續教育，落實大學社會影響力。

張嘉修指出，整體來說，各校參賽團隊表現相當亮眼，東海大學有很多同學積極參與，把握這次難得的學習機會。從初賽的提案計畫書，到決賽的簡報發表與即時問答，充分展現出對永續金融與淨零排放議題的自主學習成果。

各個團隊所提出的許多構想，包括積極推廣碳手印、發行碳權交易ETF、成立聯合減碳顧問團、招募會員成立減碳經濟生態圈、結合數位AI推動雙軸轉型等，都深具創新性、永續性與可行性。包括三家出題企業主管在內的評審團成員，都對同學們提案成果表示高度肯定。

東海大學 第一金控

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