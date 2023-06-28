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玉山銀落實無障礙化 視障語音ATM預期可達250台

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導
金管會主委黃天牧（左）玉山銀董事長黃男州（右）視察無障礙洽談室。
金管會主委黃天牧（左）玉山銀董事長黃男州（右）視察無障礙洽談室。

今(28)日由玉山銀行（5847 ）董事長黃男州及總經理陳茂欽陪同金管會主委黃天牧、衛福部政務次長李麗芬、銀行局副局長童政彰等部會官員，前往新生分行實地視察無障礙設施及服務，玉山銀行資深副總經理謝武明表示，今年預期將增設150台視障語音提款機，總數預期可達250台，部分分行更設有無障礙洽談室供有需求的客戶做使用。

玉山銀今年預期139家分行將全數配有視障語音提款機，而金管會所設定的2026年學校、醫院及車站等公眾場所提款機無障礙化已於去年提前達標，謝武明表示，已有66家分行完成設置，預期今年將增設150台，總數約可達250台。

玉山銀表示，除了持卡進行提款機相關操作，無卡存提款的無障礙化也正在研擬中，黃男州解釋，無卡提款需要搭配手機行動銀行，目前僅支援轉帳、查詢及設定功能，而存提款牽涉範圍較廣，其中需要克服的困難較多，但未來會推出相關服務。

除視障族群外，在聽障臨櫃服務上，玉山銀透過與社團法人中華民國聽障人協會合作，已於全台各分行推出無須預約、即時連線的「視訊手語翻譯服務」，也於今年推動「金融友善大使認證機制」，鼓勵每分行至少都要有行員能以手語進行基本溝通。

而針對障礙較不外顯的失智族群，玉山銀表示，透過與臺北市聯合醫院合作，推動「失智金融友善計畫」，進行擬真模擬教育訓練，輔導同仁辨別失智症表徵並提供同理心的金融服務，目前已有營業總行、東門及仁愛3家分行參與課程，並選出3位受認可的「領航員」，今年預期再新增基隆路、板橋及三重3家分行參與。

除了實體分行、ATM的優化，玉山銀表示，將於2025年全面官網友善化，屆時較目前以友善專區的形式提供主要功能將來得更加全面；此外，也領先業界推出行動銀行語音OTP服務供視障者使用，黃男州表示，數位友善最後的階段是要以一套系統服務所有人。

黃男州表示，實體分行的無障礙臨櫃服務不僅只於一般存提款，包含財富管理等更為複雜的業務也能辦理，並強調金融平權是同業重視的一大議題，而玉山在公平待客原則推動委員會的推動下，也會持續落實金融友善。

玉山銀行 視障 黃男州

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