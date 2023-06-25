保險業投資公建 掀風潮

就在市場還為日圓匯率升貶掀起論戰之際，日圓的匯價在23日又悄悄來到新的關卡，才不過4天的時間，日圓匯率已從19日的141.89日圓兌1美元，繼續貶破143，來到143.09的新低匯價。投資人關注日圓匯率，著眼的已不僅是換到更便宜的日圓，更進一步觀察「錢」進日股的機會。

2023-06-24 09:00