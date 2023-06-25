保險業投資公建 掀風潮
財政部統計，去年保險業參與公共建設共投資442億元，是歷年次高，且近三年投資顯著成長。財政部向保險業資金招手，盼成公共建設重要力量，將從增加誘因、排除投資障礙兩方面著手。
保險業滿手資金，然過去因誘因不足鮮少投入公共建設，立法院在2021年三讀通過《保險法》修法，放寬保險業投資公共建設派任董監事不得超過三分之一限制，改為不得超過被投資事業全體董監事三分之二。
財政部官員觀察，保險法修法後，慢慢看到保險業投入公共建設，雖修法後遭逢疫情，但隨疫情趨緩，未來可期待保險業投資公建量能逐漸發酵。
據財政部統計，保險業近三年來參與公共建設情況明顯成長。2020年共四案、合計503億元，創保險業歷年最高投資額。指標案件包含新光人壽標下南港轉運站BOT案，投資金額近40億元；南山人壽取得世貿三館設定地上權，投資312億元。
2021年保險業共投資五案，投資案件數為歷年新高，合計投資金額355億元，歷年第三高。其中包含國泰人壽與臺北大學合作產業研發中心BOT案，投資額近40億元；新光人壽取得北士科兩宗地上權，合計投資267億元。
2022年保險業共參與三案，投資額442億元，僅次於2020年。指標案件包含國泰人壽參與高鐵桃園車站特定區事業發展用地開發經營案，投資額272億元；高雄特貿三南基地北側都更案由台灣人壽、國揚建設合作，投資額136億元。
財政部官員表示，未來希望鼓勵保險業資金投入公共建設，將增加投資誘因、排除投資障礙。
在增加誘因方面，促參法已修法擴大公共建設案源，納入綠能、數位建設、影視音設施等，未來會與各相關部會討論重大公共建設範圍，對保險業而言也代表投資案源擴增，有更多選擇。
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