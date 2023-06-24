數位部強化第三方支付防制洗錢 採跨部會聯防機制

檢方批數位部對第三方支付、虛擬貨幣個人幣商的監管，只會踢皮球而毫無作為，簡直是與金管會聯手縱容犯罪；數位部指出，已於6月19日發布新聞稿說明管理制度與做法，對於第三方支付，數位部基於主管機關權責，已積極做好各項管理與輔導工作，並輔導第三方支付服務業落實法遵，在維護金融秩序的同時，也確保民眾安全使用第三方支付服務。

數位部表示，未來，會持續與金管會合作聯防，透過銀行公會加強銀行對其第三方支付客戶宣導洗錢防制相關規定，共同打擊詐騙，針對第三方支付服務業使用虛擬帳號規範，數位部已在跟金管會定期聯繫會議中，共同商議聯防加強監理；也請金管會協助要求銀行應強化事前開戶審核作業與虛擬帳號申請的運用範圍，設定虛擬帳號繳費時效、匯入金額上限與不可重複繳款，以降低虛擬帳號所衍生的詐騙及洗錢風險。

數位部目前遵照行政院112年5月4日通過的「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」，在精進「阻詐」面向，對於第三方支付業者建立客戶審查機制等方式，以降低詐騙受害事件。

另外，數位部已積極落實「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法」相關規定，及完成「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐指引手冊，對於賣家以及消費金額超過5萬元或刷卡金額超過20萬元的買家，均要求須落實KYC（確認客戶身分）。

針對疑似洗錢或資恐交易，依第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法第12條規定之7種類型之態樣，第三方支付服務業應向法務部調查局進行疑似洗錢申報；此外，也訂定第三方支付服務業者應有審查客戶網站（URL）義務，以降低第三方支付服務業被利用於博弈洗錢、詐欺等不法犯罪工具。