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金管會核准 彰銀申設日本大阪支行、澳洲雪梨分行

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導

金管會分別於6月17日及20日同意彰化銀行（2801）申請設立日本東京分行大阪支行以及澳洲雪梨分行申設，是第二家進駐大阪設立據點的公股行庫，而澳洲則是彰銀首次擴點。實際開業時間將待向當地主管申請後再行估算。

彰銀表示，彰銀於1992年在日本設立東京分行，經營日本市場邁入第30周年，看好日本經濟發展潛力，因此將版圖擴大到關西地區，深化日本市場的經營，申設大阪出張所即支行，獲金管會同意。目前公股行庫只有兆豐銀設有大阪分行，彰銀是第二家進入關西地區大阪設點的公股銀行。

至於澳洲屬於新南向市場，也是各家銀行海外拓點的優先選擇市場，此番彰銀則是首度進駐澳洲，申設澳洲雪梨分行獲金管會核准。

彰銀總經理周朝崇表示，在睽違五年之後，獲主管機關同意再新設海外據點，格外具有意義，也更加提振同仁士氣，彰銀要展開新局，走出自己的路。

彰銀目前營業已觸及美洲、歐洲、亞洲主要金融中心，擁有豐富的國際金融業務專業與經驗，近年來除配合南向政策布局東南亞外，今年的重心更擴大到看好的日本及澳洲市場，以新東向及新南向國家或地區為拓展主軸，每年至少申設一家海外據點為目標，持續擴大海外營運規模，建立更綿密的服務網路，為客戶提供24小時不打烊的全球金融服務。

彰銀 日本 澳洲 金管會

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