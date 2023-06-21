不法獲利逾6千萬遭金管會重罰 街口胡亦嘉再開砲：極度濫權、不收回裁罰將提告

街口支付創辦人胡亦嘉今（21）日再度在臉書上嗆聲金管會。針對金管會聲稱，「因為有不法獲利的關係，左手賣右手，的確有低買高賣問題，估有6665萬元不法獲利。」胡亦嘉今（21）日在臉書上回應，「基金申購有賺有賠是證期局一直強調的，又沒有內線等因素，怎麼可能有低買高賣的問題？證期局為何能隨便指控不法獲利？本人購買其他基金賠錢就不違法，賺錢就違法，完全曲解法律，隨便扣帽子，極度離譜。」

對於金管會表示，「街口投信第一次的配售，全部100%配給這兩個法人，第二次是配三至八成之間，但大部分仍是配給這二個法人，而這二個法人為大股東實質控制的帳戶，亦即配給大股東胡亦嘉的實質控制的關聯帳戶。」

胡亦嘉回應，「街口投信前幾週配售全部都是散戶抽籤，直到散戶已經無意願申購之後，才洽特定對象，金管會明知實情刻意誤導，明顯毀謗，意圖影響司法機關，行政法院。金管會應在一週內收回錯誤又重複之裁罰，極度濫權的行為，不然本人必將提告。」

胡亦嘉再度槓上金管會，主要是金管會昨日宣布，街口投信2020年8月起，辦理街口布蘭特原油正2期貨（00715L）ETF申購與配售作業，將部位獨厚給予兩個特定法人，未公平對待所有基金投資人，再以違反期交法處街口投信警告以及罰鍰120萬元，一年內禁止新募基金。

金管會證期局副局長高晶萍指出，前一次已經開罰街口投信60萬，此次加重罰120萬，同步成為違反期交法第三大裁罰案。累計街口投信總共被罰522萬元，包括2020年5月起，分別依據違反期交法以及投信投顧法，罰鍰240萬、60萬、102萬以及120萬，總共被罰522萬元。

在法院起訴書中，街口投信在辦理標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金（原油正2期貨ETF），被指控涉嫌以「左手換右手」方式獨厚兩大法人，而原油正2期貨ETF目前規模113.76億元，市占率38.08％。