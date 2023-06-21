看好光洋科聚焦本業降低負債 銀行團通過75億聯貸案

以彰化銀行為代表的銀行團於今日通過光洋科5年期達75億聯貸案，光洋科董事長黄啓峰表示，近年公司積極進行雙軸轉型，因此更聚焦本業，及降低負債比，此次超額認購比率更達164%。未來將有效運用此筆資金，並積極配合聯合國2050目標，循環經濟部分未來著墨更深並提供相對應之綠色產品。

這次聯貸案簽約由彰化銀行董事長凌忠嫄為代表，聯貸銀行團包含台灣銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、兆豐銀行、安泰銀行及土地銀行參與，認購比超額164%，最終以75億元結案。由於聯貸案中利率調整與ESG指標連結，藉此光洋科也表示將就節約能源、增加廢棄物資源回收比率、採購綠色產品、減少溫室氣體排放量及提升公司治理評鑑進行努力，並與彰化銀行持續精進公司效能，達成永續願景。

光洋科成立已達45年，長年深耕貴稀金屬回收及精煉領域，持續推動貴稀金屬之循環經濟。光洋科積極拓展薄膜濺鍍靶材等應用材料之業務，並聚焦前端半導體、雲端儲存媒體及顯示器三大應用領域，擁有貴稀金屬材料自主設計及開發能力，並提供客戶具競爭力之原材料，目前光洋科為國內貴稀金屬回收及半導體靶材領域中的領導廠商，更在磁碟用薄膜靶材製造排名全球第一，將持續精進廢料精煉技術，提供客戶較低碳排並符合全球經濟永續發展目標的解決方案。