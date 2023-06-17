信用卡市場 8月洗牌

Costco聯名卡、SOGO聯名卡分別在八月上旬、八月中旬易主，牽動信用卡市場版圖。

今年五月最新前五大信用卡流通排名中，前五大分別是國泰世華、中信銀、玉山、台新、北富銀。

其中國泰世華銀以一○二七萬流通卡量，領先第二名中信銀的八七三萬張流通卡量，約有接近二百萬張卡差距；至於此次取得Costco卡發行權的北富銀，流通卡量則為六二八萬張。

接連失去Costco聯名卡、SOGO聯名卡後，原是流通卡、簽帳金額「雙冠王」的國泰世華銀，是否因此失去冠軍寶座？要看目前緊追在後的中國信託商銀，是否因此縮小和第一名差距。

金融業者指出，Costco聯名卡目前有二百七十萬張發卡量，北富銀取得發行權後，累計發卡已達百萬張。