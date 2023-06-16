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交棒黃男州 創辦人黃永仁給玉山人的信「企業家生命有限、企業無限」

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

玉山金控進入「黃男州時代」。玉山金新任董事長黃男州今（16）日率領新經營小組出面亮相。他今日首度談到接班金控董事長心情，除了喜悅也是戰戰兢兢，透露創辦人黃永仁在6月9日玉山金股東會後，寫了封給玉山人的信，提到「企業家生命有限、企業無限，不同世代傳承接棒是玉山最重要的基石」。

黃男州回應心情，表示黃永仁在這封信中提到，專業經理人必須秉持不同世代傳承接棒交棒基石，努力朝玉山遠景邁進，朝台灣玉山、亞洲玉山、世界玉山邁進。

「說不定在我這一棒亞洲玉山可以做更好，但要做到世界玉山，可能要到下一棒或下下一棒」，黃男州說，這是專業經理人的玉山精神，當棒子交到自己手裡，一定要遵照玉山金控企業理念遠景，盡自己最大努力往前邁進，等到時機成熟、有優校人才，也必須傳承交棒，達到綜合績效、社會企業責任、永續發展三大企業重要目的。

對於新任玉山金控總經理陳茂欽，黃男州笑言「應該算我們第一期，也是我的學長」，指出陳茂欽在銀行總經理任內做了許多海外布局、財富管理、私人銀行業務整合，玉山貢獻良多。新任玉山銀總經理林隆政法金功力深厚，曾經手ESG綠色金融拓展。

展望綠色發展，黃男州說，未來企業必須並重「EPS」與「ESG」，採取雙E並重，玉山金控將從自己做起，2050年設立靜零排放目標，去年榮幸受邀COP27談氣候變遷下金融業相關議題主講者，今年12月將在杜拜登場的聯合國氣候變遷高峰會(COP 28)，玉山也將率團參加，屆時將登台主講，位台灣金融業發聲。

玉山金控 黃男州 金融業

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