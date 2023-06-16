玉山金宣布開金控之先 成立金控科技諮詢委員會

在科技面向上，黃男州也宣布，玉山金繼2015年有第一位金融數位長，2018年有第一位台灣金融業的科技長之後，如今也是第一家通過設置科技諮詢委員會的金控。

對此董事會今日已通過，委員會總共有9位成員，其中四位外部委員，包括前Google台灣分公司董事總經理簡立峰、電子商務專家也是史丹佛大統計為前2%的頂尖科學家盧希鵬、曾任政院資通安全處首任處長、勤業眾信資安相關執行副總簡宏偉、Gov零時政府的共同發起人高嘉良、玉山金控獨董黃俊堯、蕭瑞麟、玉山金控科技長張智星，以及玉山金控總經理陳茂欽。黃男州也進而指出，未來玉山金也會成立科技的法遵小組。

黃男州也透露，玉山銀運用AI的最新成果指出，玉山銀現在運用AI模式已有上百種，估計每個將節省110名人力，且已為客戶節省116萬個小時，幫客戶節省75%時間。

黃男州也以主要業務排名為例指出，玉山銀行信用卡排名全市場第三，財富管理排名第四名，數位外匯是全市場的第一名，更已有99%外匯交易在數位上完成，基金的買賣也超過7成以上，會善用現有800萬客戶的基礎，進行通路實體與虛擬的結合，把服務做得更好。

黃男州認為，金融是顧客的手段，並非最後的目的，金融只是中間的過程，是要把過程與目的，生態系金融，把食衣住行作最好的結合，例如和全盈支付與全支付，都有密切合作，能便利的用數位的力量把金融服務作的更好。