快訊

足球／6762名球迷觀賽 中華隊國際友誼賽2：2逼平泰國

不是大力湯！清冠一號搭「1藥物」釀急性腎衰竭 台大醫揭最佳服藥選擇

玉山金宣布開金控之先 成立金控科技諮詢委員會

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

在科技面向上，黃男州也宣布，玉山金繼2015年有第一位金融數位長，2018年有第一位台灣金融業的科技長之後，如今也是第一家通過設置科技諮詢委員會的金控。

對此董事會今日已通過，委員會總共有9位成員，其中四位外部委員，包括前Google台灣分公司董事總經理簡立峰、電子商務專家也是史丹佛大統計為前2%的頂尖科學家盧希鵬、曾任政院資通安全處首任處長、勤業眾信資安相關執行副總簡宏偉、Gov零時政府的共同發起人高嘉良、玉山金控獨董黃俊堯、蕭瑞麟、玉山金控科技長張智星，以及玉山金控總經理陳茂欽。黃男州也進而指出，未來玉山金也會成立科技的法遵小組。

黃男州也透露，玉山銀運用AI的最新成果指出，玉山銀現在運用AI模式已有上百種，估計每個將節省110名人力，且已為客戶節省116萬個小時，幫客戶節省75%時間。

黃男州也以主要業務排名為例指出，玉山銀行信用卡排名全市場第三，財富管理排名第四名，數位外匯是全市場的第一名，更已有99%外匯交易在數位上完成，基金的買賣也超過7成以上，會善用現有800萬客戶的基礎，進行通路實體與虛擬的結合，把服務做得更好。

黃男州認為，金融是顧客的手段，並非最後的目的，金融只是中間的過程，是要把過程與目的，生態系金融，把食衣住行作最好的結合，例如和全盈支付與全支付，都有密切合作，能便利的用數位的力量把金融服務作的更好。

玉山金控 黃男州 玉山銀行

延伸閱讀

黃男州：玉山銀上半年刷卡金額將超過2800億

玉山金新總座陳茂欽：料央行暫凍息、打炒房玉山影響小

玉山金新經營梯隊三人小組出爐 黃男州任金控銀行董座

搭台積電熊本設廠商機 玉山銀行七月將開日本福岡分行

相關新聞

玉山金新經營梯隊三人小組出爐 黃男州任金控銀行董座

玉山金控（2884）經營團隊新領導梯隊出爐。玉山金控新任董事長兼任銀行董事長黃男州今（16）日率領新任高階經理人露面，玉...

兆豐金控、銀行董事長送舊迎新 重量級嘉賓彭淮南到場

兆豐金控（2886）、兆豐銀行董事長今天下午交接，高齡84歲的央行前總裁彭淮南特別到場觀禮，向新任董事長雷仲達道賀，一方...

黃男州：玉山銀上半年刷卡金額將超過2800億

玉山金控董事長黃男州今日在記者會上發布最新統計，玉山銀1至5月刷卡金額2020億，去年同期成長14.2%，他也表示，整體...

搭台積電熊本設廠商機 玉山銀行七月將開日本福岡分行

玉山金控暨銀行董事長黃男州今日指出，玉山的海外據點，現在涵蓋10個國家地區，有30個營業據點，七月十二日福岡分行將開業，...

換屋族恐受衝擊 合庫金董座雷仲達將向楊金龍請命

中央銀行昨日對自然人購買第二戶祭出新的打炒房措施，恐將使得很多換屋族在還沒賣舊屋之前拿不到新屋的貸款，導致換屋困難，對此...

首談SOGO聯名卡分手國泰 徐旭東：合約不能無期限

•遠東SOGO百貨聯名卡分手事件，國泰世華銀行提起撤銷仲裁訴訟與假處分；遠東集團總裁、遠銀副董事長徐旭東今天表示，SOGO百貨聯名卡相關合約是20多年前，遠東還沒有進到太平洋百貨之前就有的合約，合約是當時的太平洋百貨主導、簽約，「我們只是繼承」，「這是前一代（百貨公司）擁有人傳下來的問題」，過了20年大家坐下來再談一次也是很自然。他說，國泰是大企業，遠東也不小，沒什麼好吵，「坐下來談就好」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦