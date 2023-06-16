推動台新金對新光金合併 吳東亮首度發聲提出三大原則

對於台新金併購新光金，台新金控董事長吳東亮今日首度對外發聲指出，有三個原則必須遵守，包括必須顧及股東權益、必須明確遵守政府的法律規範、同時要先謹守金管會對於金金分離、產金分離的要求，尤其是股東權益，吳東亮認為這是最為重要的。

但他也同時強調，目前沒有任何與新光金的合作，未來是否有機會現在也還不知道，但若有機會的話，在符合法令規定、股東權益之下，會去評估。

新光金董事全面改選前後，期間新光金與台新金合併話題不斷延燒，後來改革派大勝拿下經營權、何時推動「雙新」合併更受外界矚目，但吳東亮從未發聲。今日台新金召開股東會，吳東亮是在股東會上，透過回答一位葉姓小股東的問題，首度對外發聲表達他的看法。

吳東亮指出，台新金從台新銀行時代以來，陸續推動合併案，對併購對象一直持開放態度，也有好幾個成功的案例。他指出，任何合併案都要顧及台新金的股東權益之外，政府對於合併也有許多明確的法令規定，一定要遵守；他也強調，近來金管會多次提示金金分離、產金分離這些原則，這些都必須做到。

金管會主委黃天牧昨日以端午節前記者會的場合，向新光金兩派股東喊話，並且強調現在新壽增資最重要：「不是推動合併的好時機！」對此吳東亮今日也透過股東會的場合，間接向主管機關表達台新金將「配合政府法規」的立場，同時也強調必須顧及台新金股東的權益，而且「沒有預定的立場」，使未來兩家金控合併的發展，也更受外界矚目。