黃天牧喊話 新光金股東「同舟共濟」

新光金控改選上周五落幕，包括新壽增資、與台新金控合併等議題持續引發關注。金管會主委黃天牧昨天向新光金兩派股東喊話，要以端午節划龍舟「同舟共濟」的精神來面對新壽的增資案，他並直言在完成增資之前，現階段不是討論新光金、台新金合併的適當時機。

金管會昨天上午臨時通知媒體，黃天牧會出席下午的例行記者會，針對新光金改選議題有備而來。他以端午節習俗划龍舟為例，表示需要有人掌舵、擊鼓、划槳與奪標，更重要是要同舟共濟才能破浪前行，他期許新光金董事會及主要股東建立良性互動，「讓新光金控集團這艘大船行駛得更平穩順暢」。

這是黃天牧在新光金改選後首度親上第一線表達他的想法。對於新光金創辦人吳東進一派落敗後參與增資意願受影響，黃天牧指出，不能僅以現在股權的比例來權衡得失，「這畢竟是家業的傳承，不能用當權者是誰來論斷。」對於外界好奇他是否會出來作「公親」協調兩邊，黃天牧說，「現在金管會對外宣達的態度，就等於在作公親。」他指出，現階段不會做這種「另外找一個房間讓他們來談的事」，金管會會直接公開向新光金的主要股東們和董事會喊話。

針對新光金、台新金合併議題，黃天牧說，目前新光金當務之急是新壽需要增資，以符合資本適足率的要求，不認為現階段是談論合併的一個適當時機。他指出，「合併結果是要造成市場上更健全的發展，而不是一家子公司還不夠健全，而影響到另外一家金控的問題，這才是金管會關心的 」。

對於陳淮舟出任新光金董事長，黃天牧表示，「金金分離」是指主要股東，「不是指老長官和部屬的關係」。銀行局長莊琇媛說，金金分離主要是檢視董事，尤其是其配偶不能再擔任另外一家的董事，至於陳淮舟與台新金董事長吳東亮長年是老長官和老部屬的關係，金管會會在個案監理上加以審理。