國泰世華銀 再失SOGO聯名卡

國泰世華銀行與遠東ＳＯＧＯ百貨合作發行聯名卡超過廿年，ＳＯＧＯ百貨以根據仲裁結果為由行使合約終止權，通知國泰世華銀於八月十五日中止合約。國泰世華銀昨天宣布，將為六十萬名持卡人更換為旗下的ＣＵＢＥ卡，同時已向法院提出撤銷仲裁訴訟與假處分。金融圈高度重視國泰、遠東兩大集團後續訴訟的結果，以及信用卡市場是否重新洗牌。

遠東ＳＯＧＯ則回應，在合約終止後，還是願意與國泰世華協商新的、公平合理的聯名卡合作關係，隨時歡迎國泰世華提出新的合作方案，同時未來也不排除與其他銀行合作發行聯名卡。

一旦遠東ＳＯＧＯ和國泰世華銀中止合作關係，市場預期ＳＯＧＯ卡可能會「肥水不落外人田」，由遠東集團旗下的遠東商銀取代。遠銀今天舉行股東會，遠東集團董事長徐旭東如何回應備受外界矚目。

據悉，國泰金控董事長蔡宏圖、銀行副董蔡宗翰父子與銀行高層，均已下達「全力捍衛國泰卡友權益」指令，並以此做為雙方談判的首要目標。此外，國泰金控前副董事長蔡鎮宇是當年促成這張聯名卡的推手，外傳蔡鎮宇已和哥哥蔡宏圖通過電話，強調這張卡片是他的心血，絕不能輕言放棄，蔡宏圖承諾絕對全力捍衛國泰的權利、不會輕言認輸。

國泰世華銀身為刷卡及在外流通卡量「雙冠王」，繼Costco聯名卡將於八月七日屆期、由台北富邦銀行取代後，如今又遭ＳＯＧＯ片面中止聯名卡合作關係。

國泰世華銀行資深副總鄭有欽昨天說，Costco聯名卡涉及信用卡在店面的「獨占」使用，因此影響較大，至於ＳＯＧＯ聯名卡因所有銀行的信用卡都能使用，因此對刷卡簽帳金額不會有影響，唯一有影響的是停車場較聯名卡會少半小時，另外不會有全面九折的優惠。

鄭有欽說，一旦八月十五日合約中止，屆時這張ＳＯＧＯ聯名卡等於作廢，不論在場內或場外都無法使用，因此趕在昨天、八月十五日的前兩個月宣布相關因應方案。

國泰世華銀統計，現在約有六十萬張ＳＯＧＯ聯名卡，後續會發一張ＣＵＢＥ給持卡人，發卡後會預設其權益切換，七月會陸續製卡、發卡。鄭有欽說，「若申請假處分獲得法院同意，認同契約是維持的，就不會再發卡。」假如七月發卡後才通過假處分，會再通知消費者，這兩件事可以雙軌並行。

國泰世華銀一月收到遠東ＳＯＧＯ向法院提出仲裁申請的通知，ＳＯＧＯ在二月通知半年後要終止聯名卡契約；國泰世華銀統計，這張聯名卡量最多曾發行八十萬張。

國泰世華與ＳＯＧＯ百貨在二○○一年簽署策略聯盟，自從二○○二年遠東集團入主ＳＯＧＯ之後，雙方開始一連串的糾葛，甚至官司不斷。二○○六年國泰世華銀提出九億元違約金請求，法院判決ＳＯＧＯ百貨要付四億元，雙方和解後共推新的聯名卡合作。不過，遠銀之後在ＳＯＧＯ推出「遠東快樂卡」，ＳＯＧＯ還不准國泰世華銀設置櫃位，反而遠銀可設櫃招攬快樂卡，令國泰世華銀非常不平。